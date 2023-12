“A zonzo – note fotografiche di viaggio”. E’ il titolo scelto da Michele De Filippo, in occasione della mostra fotografica che si terrà venerdi 22 dicembre, dalle ore 17.00, presso l’ARCI CSP Pasquale Critone, Rione Pizzilli (centro storico). Tante immagini che raccontano storie vissute e immortalate da De Filippo, fotografo amante dei dettagli e dei particolari raccolti per strada e che si possono catturare attraverso la macchina fotografica. Una visione personale e tramandata agli altri utilizzando delle immagini “rubate” durante giorni di normale vita quotidiana, in giro, “a zonzo” per il mondo: “ già dal titolo si evince che non si vuole raccontare fotograficamente un viaggio ben curato e dedicato ad un lavoro organizzato ma, di fatti, sono foto scattate in vari posti in giro per l’Europa, passando per New York e cominciato da Sant’Arcangelo, a zonzo! – ci racconta De Filippo - . Come esistono i viaggi disorganizzati ed io ho un debole per questo genere, così questa mostra è volutamente disorganizzata fotograficamente perché non tratta un tema specifico ma ne tratta diversi senza nessuna connessione tra loro. Dai vulcani delle Isole Eolie, al mercato delle Donne a Sofia in Bulgaria, dai matrimoni collettivi di New York alla ‘Nocciata di Agnone nel Molise. Sono note fotografiche, uno scatto massimo due. All’interno di questo piccolo zibaldone c’è posto anche per un “non viaggio”, uno dei miei desideri mai appagato, un viaggio sempre desiderato mai fatto ma che vorrei fare. Al posto della foto ci sono delle parole”.

Carlino La Grotta