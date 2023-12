Il 22 e 23 Dicembre la Pro Loco Teana APS si appresta a festeggiare il ventennale della sua attività, venti anni caratterizzati da grande passione e dalla considerevole valorizzazione del territorio e delle tradizioni del nostro amato paese. Gli eventi in calendario sono patrocinati dal Comune di Teana e dall’Unpli Basilicata APS e si svolgeranno nella Sala Multimediale Marino di Teana. Venerdì 22, alle ore 20.00, si terrà lo spettacolo dell’Arthea Esemble - Musiche e suoni del Mediterrano, inserito nel FEstival Appennino MEditerraneo della Fondazione Appennino. Sabato 23, alle ore 17.00, si terrà il convegno “Pro Loco e Territorio: l’importanza delle Pro Loco nelle piccole comunità”, interverranno: Vincenzo Salvo, Presidente Pro Loco Teana APS; Vincenzo Marino, Sindaco del Comune di Teana; Antonino La Spina, Presidente Unione Nazionale Pro Loco D’Italia; Vito Sabia, Presidente Comitato Regionale UNPLI Basilicata; Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI, Carmelo Lofiego, Gal Cittadella del Sapere; Vincenzo Lo Vaglio, Presidente Pro Loco Teana dal 2007 al 2017; Rosa Santini, Presidente Pro Loco Teana dal 2003 al 2007. Modererà l’incontro la Direttrice della Testata Giornalistica LaSiritide.it, Mariapaola Vergallito. Il convegno sarà l'occasione anche per presentare il nuovo logo ufficiale che accompagnerà l'associazione nei prossimi anni. Concluderà l'evento un buffet di ringraziamento e il DJSet di Rosario Damiani e VitaGiò - Vinyl Sound. Cosi il Presidente Salvo: “In venti anni la consapevolezza che abbiamo come popolazione sulle nostre tradizioni, sulla nostra cultura e sulle bellezze naturalistiche è sicuramente aumentata grazie anche al nostro lavoro, al lavoro di tutti i dirigenti e di tutti i nostri soci, donne e uomini che in questi venti anni hanno messo a servizio della Pro Loco e quindi della comunità, il loro tempo. Questi 2 giorni di festa sono principalmente il modo per ringraziare tutti loro e per continuare a sensibilizzare anche e soprattutto le giovani generazioni sul quanto sia importante impegnarsi in questo tipo di attività che valorizzano il territorio ma sono anche opportunità, di confronto e quindi di crescita personale per ognuno di noi”. Cosi il Sindaco di Teana: “Il lavoro delle ProLoco sul territorio è di inestimabile valore culturale, di promozione e soprattutto sociale. Un ruolo importante e nevralgico delle ProLoco è quello di supporto e collaborazione con le pubbliche amministrazioni nello sviluppo di progetti culturali e turistici, le ProLoco rappresentano la costola delle amministrazioni e devono essere valorizzate e coinvolte nella programmazione amministrativa. Credo che presto le ProLoco del territorio, ed in particolare quelle del Serrapotamo, matureranno quel senso di collaborazione e sinergia che hanno già intrapreso i comuni con La Via del Miskiglio, dando un ulteriore spinta alla redenzione di questo territorio.”