Si è conclusa ieri sera la quinta edizione di Visioni Verticali, il festival del cinema di Potenza promosso dall’associazione Polimeri, presso il cineteatro Don Bosco, con la premiazione dei cortometraggi e delle fotografie in concorso. Dopo tre giorni di proiezioni, workshop e talk con ospiti del panorama cinematografico italiano, la kermesse quest’anno dedicata al tema dei margini è giunta al termine. I vincitori sono stati selezionati da una giuria popolare composta dagli studenti del liceo artistico W. Gropius, del liceo linguistico Da Vinci-Nitti e del liceo classico Q. Orazio Flacco di Potenza, e da una giuria tecnica composta Dario Toma, presidente del Matera Film Festival, Carmine Cassino, codirettore artistico del festival Storie Parallele, Daniele Urciuolo, presidente del Catania Film Fest e una delegazione del Toko Film Festival.







Ad aggiudicarsi il premio come miglior corto del contest internazionale di cortometraggi è stato Guerra tra poveri di Kassim Yassin Saleh, mentre La guerra di Valeria di Francesco Alino Guerra ha vinto una menzione speciale. Il miglior vertical movie è Tic Toc di Emanuele Matera. Nella categoria animazione ha vinto Ecce di Margherita Premuroso; menzione speciale a Pina di Jeremy Depuydt e Giuseppe Accardo. Infine il premio per il miglior corto documentario è stato assegnato a Shero di Claudio Casale.







Nel contest dei videomakers, rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di Potenza, il miglior corto è Luci e ombre di Andrea Letterelli (liceo artistico W. Gropius), che ha vinto il premio della giuria tecnica e della giuria popolare. Menzione speciale per l’attrice Malica Manganiello del corto In the river flow di Flavio Basile (liceo artistico W. Gropius).







A vincere il primo premio del contest fotografico Margini: la fotografia digitale per una nuova visione è stato Andrea D’Urzo per la sua fotografia dal titolo Margine estremo.







Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Potenza, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e della Lucana Film Commission, con il sostegno del Ministero della Cultura, direzione generale cinema e audiovisivo, del fondo etico Bcc Basilicata, di Cna Territoriale Potenza, Digital Lighthouse, Potenza Futura, Motor France, Antico Frantoio Di Perna, Tenute Agricole Santojanni, Il Cantiere, La Birroteca, Geordie’s e Msd Design.