Presentata al Classico di Viggiano la silloge “L’unicità della Lucania” 17/12/2023 E’ stata presentata a Viggiano nell’aula magna del liceo classico la silloge “L’Unicita’Della Lucania: un approccio fotografico e poetico “ di P.e V. CASCINI. Ha introdotto e coordinato i lavori la giornalista dell’ufficio stampa del Consiglio Regionale di Basilicata Nicoletta Altomonte. Ha portato i saluti del presidente Cicala ed ha ricordato che il testo è stato cofinanziato dal consiglio regionale perché parla delle radici, dei sentimenti , dei sogni della nostre genti: emozioni e sensazioni che l’ente pubblico deve valorizzare e diffondere.Ha concluso la sua introduzione ricordando che la Poesia è amore e leggendo una preghiera indiana.Amami per ciò che vedi ad occhi chiusi/ o per quello che senti quando resto in silenzio/lo stesso farò io camminandoti accanto/ e se sei con me/ ti insegnerò a volare e tu mi insegnerai / a restare. La dirigente Sara Rotondaro ha portato il saluto di tutte le anime che compongono l’ambiente scolastico,dichiarandosi certa che le riflessioni poetiche e le visioni fotografiche di questa mattina entreranno nei cuori di ciascuno e faranno parte del viatico anche del nuovo anno.Antonietta Pugliese-a nome della associazione culturale di Castelsaraceno PLANULA- ha ricordato che i due Poeti sono stati compagni di scuola alla quarta elementare e che i rapporti di amicizia ,rispetto e stima non sono mai venuti meno.Il Sindaco Cicala ha portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale ed ha ricordato gli anni 90 quando anche lui frequentavo il liceo. Ha concluso dicendo che La Lucanità della nostra terra deve divenire un elemento di sviluppo turistico-culturale dei nostri territori.L’umanista Michele Grande ,che è stato il curatore dell’introduzione alla silloge, dopo aver fatto un excursus storico tra Viggiano e ROSSANO( il suo paese),è passato ad analizzare la Lucanità del testo ,ricordando che le poesie in dialetto e in lingua e le fotografie sono espressione di neo ermetismo poetico SIGNIFICATIVO.Il pamplet si compone di 113 pagine compresa la prefazione del presidente Cicala.Le poesie appartengono ai quattro tempi della Lucanità: in formazione,intima,levigata ed infine radice.Significative sono nel primo gruppo le poesie la primina,l’aquilone,il mugnaio,mio padre. Nel secondo gruppo si evidenziamo A DOMENICA sposa di Domenica,a Micaela Maria,Bifana pirmitiva.nella sezione Lucanità levigata si sottolineano per l’efficacia comunicativa Il Viandante, L’amaro di famiglia, u panzarott,tagliolini.Quando la lucanità diventa radice si evidenziano A sta terra lucana,l’alba lucana e il lucano senza Lucania.In conclusione-dichiara Grande- trattasi di un’opera di alto valore storico,letterario,linguistico-dialettologico.L’editore Monetti ha approcciato il suo intervento sul come e sul quando sia nata l’idea del testo.Ha ribadito di dare alla lucanità unicità e visibilità. Nell’accomiatarsi dai presenti,ha sottolineato che con il Proprio Servizio fotografi co si è voluto immortalare la storia della Lucanità.Il poeta Prospero Cascini nelle sue conclusioni ha ricordato come la POESIA costruisca in ognuno (autore o fruitore) il PROPRIO TEMPIO INTERIORE che è Solitudine no isolamento ma RACCOGLIMENTO.POESIA è una scultura da levigare, da far risplendere di LUCE PURA.OGGI la POESIA è salvifica:viviamo in pieno inferno come direbbe Italo Calvino e la poesia può aiutarci a riconoscere nel nostro inferno, la parte di Inferno che non lo è.Diceva l’attore Robin William morto suicida nel 2014- ha concluso Cascini -che noi scriviamo o leggiamo poesie,perché membri della razza umana che è piena di Passioni: medicina,legge, economia sono attività nobili che sono necessarie al nostro sostentamento.Solo la POESIA.LA BELLEZZA e L’AMORE solo queste,però, sono le cose che ci tengono in vita.Le poesia in lingua sono state declamate dagli alunni del liceo, quelle in vernacolo da Antonietta Pugliese. L’accompagnamento musicale alle poesie è stata opera del Maestro GIULIO DAMMIANO, AUTORE DELLA SIGLA della silloge puntualmente esaeguita all’inizio e alla fine dei lavori.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 17/12/2023 - Presentata al Classico di Viggiano la silloge “L’unicità della Lucania”

E’ stata presentata a Viggiano nell’aula magna del liceo classico la silloge “L’Unicita’Della Lucania: un approccio fotografico e poetico “ di P.e V. CASCINI. Ha introdotto e coordinato i lavori la giornalista dell’ufficio stampa del Consiglio Regionale di Basilicata Nico...-->continua 17/12/2023 - The Green Village of Santa Claus - Terza Edizione

Si è tenuta a San Severino Lucano la terza Edizione del “Green Village of Santa Claus “, un villaggio di Babbo Natale realizzato con materiali di riciclo. In tale progetto si è resa protagonista la Coop.Soc. MEDIHOSPES.



Nello specifico i beneficiari d...-->continua 17/12/2023 - “Flëj ti Bir”, il Presepe Vivente Arbëresh

L’Associazione Pro Loco San Costantino Albanese, con il patrocinio del Comune di San Costantino Albanese, del GAL La Cittadella del Sapere, dell’APT Basilicata, della Regione Basilicata e del Parco Nazionale del Pollino, presenta “Flëj ti Bir”, il Presepe Viv...-->continua 16/12/2023 - Al via a Melfi il ciclo “I colori del vostro/nostro tempo”

Avviato a Melfi, presso l’Aula Magna dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi, il ciclo di conferenze “I colori del vostro/nostro tempo”, organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti” unitamente all’IIS “ Federico II di Svevia” di Melfi, ...-->continua E NEWS