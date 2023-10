C’era anche Rotonda, in vetrina con la Basilicata, a Parigi all’ Iftm, l’ ‘International and French Travel Market ‘. Per tre giorni, dal 3 ottobre, nella fiera organizzata nella capitale francese, i professionisti del turismo, arrivati da ogni parte del mondo, hanno potuto conoscere al meglio anche le bellezze della regione, ospitata nel padiglione dedicato all’Italia. Ad illustrare ai buyer internazionali le attività praticabili outdoor e quelle dedicate al wellness nel comune di Rotonda, cuore del Parco Nazionale del Pollino, “Hitinero”, impresa operante nel settore del turismo esperienziale su due ruote e “Pollino Experience” di Franco Bruno, attiva a 360 gradi nel campo dell’hospitality e del benessere nel centro lucano. Un’esperienza personalizzata alla scoperta delle vette lucane a bordo di bici a pedalata assistita, l’offerta presentata da Hitinero. Diversi gli itinerari proposti, differenziati per livelli di difficoltà, e pensati per scoprire non solo Rotonda, ma anche il territorio circostante il Parco nazionale del Pollino, dalle coste alle montagne con tanto di pernottamenti e soste enogastronomiche nei paesi parte dell’itinerario prescelto. “Le possibilità espressive sono molteplici, anche perché il concetto tradizionale di turismo legato alla montagna sta subendo una notevole evoluzione - spiega da Parigi Francesca Sarcone di “Hitinero”- ai turisti non resta che farsi i coinvolgere da questo nuovo stile di vita e appassionarsi alla vita sana ed ad uno stile ecologico insieme a noi “. Proposte per il turista montano, sono arrivate nella capitale francese anche da “Pollino Experience”. “ Ciò che chi arriva sul Pollino chiede, è un’esperienza personalizzata, la pratica di attività specifiche e il raggiungimento non solo di un benessere fisico ma anche psicologico - aggiunge Franco Bruno di 'Pollino Experience' - è sempre più informato ed esigente e chiede di vivere un’esperienza integrata che non sia più legata solo alla visita di un luogo, ed è questo che offriamo con soggiorni nel nostro borgo ospitale, sedute nella nostra spa, cibo di qualità nei nostri ristoranti ed escursioni alla scoperta dei nostri suggestivi panorami” .