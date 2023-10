Si e conclusa la tredicesima edizione di BotanicuM - evento promosso da Fondazione VOS onlus e da Evra srl. Soc. Benefit dedicato al tema "Sovrappeso e Obesità: Epidemia del Terzo Millennio e Nuove Frontiere della Ricerca" nel contesto incantevole del comune di Castelluccio Superiore (PZ). L’evento che ha riunito esperti accademici, scienziati, e personalità di spicco nel mondo della ricerca, hanno approfondito attraverso una serie di conferenze e attività coordinate durante le tre giornate dell'evento una serie di tematiche legate all’argomento. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di arricchire la loro conoscenza professionale, contribuendo alla comprensione delle sfide legate al sovrappeso e all'obesità nel terzo millennio.

L'evento BotanicuM si è affermato nel corso degli anni come un momento di incontro tra scienza, divulgazione e aggiornamento professionale nel settore sanitario, oltre a rappresentare un importante ambito accademico e di ricerca socio-antropologica. Quest’ultima edizione in particolare ha dimostrato un notevole successo, soprattutto per la scelta dei accademici e ricercatori di fama internazionale e gli argomenti trattati come:

- “Paesaggi del cibo in Basilicata – Storia, ecologia e antropologia delle pratiche alimentari”

(Dr. Mariavaleria Mininni, Dr. Ferdinando Mirizzi, Dr. Angela Colonna, Dr. Miriam Romano - Università degli Studi della Basilicata – Cattedra UNESCO Matera).



- “Bio-fabbriche microbiche: uno strumento a supporto della salute umana” (Dr. Teresa Zotta - Università degli Studi della Basilicata).



- “Solanum aethiopicum L. ed obesità, dal fitocomplesso ai modelli in vivo ed impatto sul microbiota” (Dr. Maria Ponticelli - Università degli Studi della Basilicata).



- “La ricerca della Cattedra UNESCO di Salerno applicata a due preziose risorse vegetali per la salute umana nella tradizione fitoterapica Mediterranea ed Amazonica” (Dr. Teresa Mencherini - Cattedra Unesco Salerno, Università degli Studi di Salerno).



- “Estratti vegetali ad effetto antiobesogenico” (Dr.Orazio Taglialatela Scafati - Università degli Studi Federico II di Napoli).



- “Dalla tradizione degli amari medicinali al ruolo dei fitoterapici sulla sazietà” (Dr.Luigi Milella - Università degli Studi della Basilicata).



- “Sostanze naturali, obesità e longevità” (Dr.Giovanni Scapagnini - Università degli Studi del Molise).



- “Il ruolo dei polifenoli del bergamotto nella gestione della sindrome metabolica” (Dr.Vincenzo Musolino - Università Magna Grecia).



- “L'uso delle officinali nell'infiammazione intestinale e alterazioni del microbiota come concausa dell'obesità” (Dr.Filomena Conforti - Università della Calabria).



- “Fegato grasso e obesità: implicazioni e terapie” (Dr.Ludovico Abenavoli - Università Magna Grecia).



- “Raw and Wild Food: Cultura Etno-Gastronomica Italica e Proprietà Nutrizionali” (Dr.Carmine Lupia - Conservatorio Etnobotanica e Dr. Giovanni Canora - Cattedra UNESCO Salerno).

- “Nuovi modi di pensare: piante officinali per animali” (Dr. Daniela Verbicaro - Zoonomo).

Estremamente interessanti gli interventi di due dei massimi esperti internazionali di longevita e zone “blu” il Dr.Giovanni Scapagnini (Ordinario di Nutrizione Umana, Dipartimento Scienze per la Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso; Vicepresidente della Società Italiana di Nutraceutica) accompagnato dal Dr. Donald Craig Willcox (Professore presso il Dipartimento di Medicina Geriatrica presso la John A. Burns School e Medicina presso l’Università di Hawai'i Mānoa; professore di Gerontologia presso l'Università Internazionale di Okinawa in Giappone.

Il convegno si e concluso nella giornata di Domenica con una bellissima passeggiata degli invitati con lo scopo del riconoscimento botanico accompagnati dal Dr. Carmine Lupia Direttore del Conservatorio Etnobotanica, seguita da un delizioso pranzo con prodotti culinari locali della Basilicata.

La Fondazione VOS onlus insieme alla Evra srl. Soc. Benefit ancora una volta hanno dimostrato la loro impeccabile professionalità nell’organizzare questo evento. Per ulteriori informazioni sull'evento svolto e link per visionare online i vari interventi, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale della Fondazione VOS all'indirizzo www.fondazionevos.it