Dopo la pausa estiva si terrà la 13^ tappa del Progetto dell’Unicef Basilicata “L’Unicef per ogni Comune della Basilicata” a Ripacandida (Pz) Piazzale antistante l’Edificio Scolastico il giorno 2 Ottobre e a Brindisi di Montagna il giorno 7 Ottobre



E’ Ripacandida il prossimo Borgo dove nel Piazzale antistante l’Edificio Scolastico, il 2 Ottobre 2023, ore 10.30, in occasione della “Festa dei Nonni” verranno installati i Pannelli dell’Unicef sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ecosostenibilità e Valori. Saranno presenti Michele Donato Chiarito, Sindaco del Comune di Ripacandida, Angela Granata, Presidente Comitato Regionale Basilicata per l’Unicef, e Don Francesco Consiglio, Parroco di Ripacandida.



Il 7 Ottobre sarà la volta di Brindisi di Montagna con il Sindaco Gerardo Larocca e il Parroco Don Giordano Stigliani.





“La presentazione del Progetto - ha dichiarato Angela Granata - sarà condivisa dall’intera “Comunità Educante” sia a Ripacandida sia a Brindisi: Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Scuole, Dirigenti, Docenti, Alunni, Alunne, Personale ATA, Famiglie, Associazioni e tanti tanti Bambini, Bambine e Adolescenti, il 2 ottobre accompagnati dai rispettivi Nonni”.

“Come sindaco del Comune di Ripacandida – ha detto Michele Donato Chiarito - mi impegnerò, aderendo a questa iniziativa, affinchè si diffondano i diritti dei bambini e dei ragazzi fra i cittadini, cercando al contempo come rappresentante di questo Comune che venga garantita l’attuazione della Convenzione ONU. Questa iniziativa, tuttavia, oltre a sensibilizzare sui diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avrà il focus sull’importanza della considerazione e valorizzazione delle condizioni che riguardano l’infanzia e l’adolescenza per far sì che i bambini, come gli adolescenti, possano contare sull’Amministrazione comunale affinchè questa garantisca e offra servizi a loro misura. Perché i bambini, i ragazzi e le ragazze crescano nella sicurezza che i loro diritti siano totalmente tutelati, mi impegnerò acciocché le loro esigenze vengano poste negli atti di programmazione, di investimenti e di scelte politiche del nostro comune. Confido che, quelle che saranno le generazioni future, facciano tesoro di valori quali: amore, pace, memoria, coraggio, solidarietà, onestà e rispetto per il prossimo, facendo tesoro di tutto ciò e tenendo a mente gli stessi in qualsivoglia ambito agiranno, tramutandoli in diritti comuni e condivisi.“.

Il giorno 7 Ottobre tappa a Brindisi di Montagna, alle ore 10.30 nel Giardino” Scuola A.Pisani”, via Extramurale Basento, per installazione dei pannelli.”La decisione di installare i pannelli presso il giardino della scuola - ha dichiarato il sindaco Gerardo Larocca, si sposa benissimo con la scelta di creare un luogo ideale all'interno di essa dove i nostri ragazzi si incontrano quotidianamente per studiare, giocare, stare in contatto con la natura e fare sport. L'adesione del comune di Brindisi Montagna al progetto "UNICEF per ogni comune della Basilicata,“Il mondo che vogliamo: diritti, ecosostenibilita' e valori", ribadisce ancora una volta l'attenzione della nostra amministrazione verso i bambini e gli adolescenti e con essa rendersi parte attiva per la diffusione fra i cittadini di una maggiore consapevolezza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, affinché non restino solo principi o esperienze di pochi, ma trovino condivisioni nella comunità.”.