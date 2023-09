Nella emozionante cornice del pittoresco borgo lucano di Castelluccio Superiore (PZ) dal 22 al 24 Settembre si terrà la tredicesima edizione di BotanicuM, uno degli eventi più attesi dell'anno. L’evento promosso da Fondazione VOS onlus e da Evra srl. Soc. Benefit sarà dedicato al tema "Sovrappeso e Obesità: Epidemia del Terzo Millennio e Nuove Frontiere della Ricerca", con accesso libero per tutti i partecipanti.

BotanicuM 2023 riunirà esperti accademici, scienziati, e personalità di spicco nel mondo della ricerca, per esplorare in profondità questo tema cruciale. Attraverso una serie di conferenze e attività coordinate, durante le tre giornate dell'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di arricchire la loro conoscenza professionale, contribuendo alla comprensione delle sfide legate al sovrappeso e all'obesità nel terzo millennio.

L'evento BotanicuM si è affermato nel corso degli anni come un momento d’incontro tra scienza, divulgazione e aggiornamento professionale nel settore sanitario, oltre a rappresentare un importante ambito accademico e di ricerca socio-antropologica. Fin dalle prime edizioni, BotanicuM ha promosso la valorizzazione della Filiera Lucana delle Piante Officinali e del Pollino, un'area protetta di eccellenza europea.

Il giorno 22 settembre 2023 alle ore 10,30 presso la sala Principe dell’Hotel Happy Moments di Lauria (Basilicata) avrà luogo una tavola rotonda organizzata con lo scopo di presentare ufficialmente alle autorità locali la nuova proprietà SparkVos insieme a nuovi progetti; prospettive future, ruolo e impatto sul territorio della societa Evra.

Come gia annunciato precedentemente, a seguito di un’iniziativa strategica, seguita da una trattativa tra le parti coinvolte, e stato raggiunto un accordo di cessione di una maggioranza delle quote legate al segmento ingredientistica delle società Evra, Nutraceutica, NVH e OSUN Solutions, cedute dal gruppo italiano VOS Group, - appartenete alla famiglia Salamone - attivo nell’attività di ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per l’industria alimentare, integratori alimentari, cosmetica e farmaceutica alla Sparkfood, società facente parte del gruppo multinazionale portoghese Sonae SGPS. Mediante l’acquisizione del 70% delle quote, ha dato nascita alla SparkVos S.r.l. società che detiene l’intero capitale sociale dei quattro target, diventando cosi una delle realtà europee più interessanti nel segmento.

La nascita di SparkVos all’interno della quale sono confluite tutte le società della divisione ingredientistica del VOS Group, segna l'inizio di un nuovo percorso che ci porterà a essere ancor più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali, potendo vantare da un lato, l’elevata qualità delle materie prime delle società appartenenti al VOS Group e dall’altro, la visione di SparkFood su sostenibilità e soluzioni innovative e un approfondita conoscenza dei mercati internazionali. Questo passaggio, rappresenta un evoluzione dal punto di vista strategico per la società Evra e per tutte le societa agricole del territorio che ci collaborano, con un forte impatto economico e di crescita su piano internazionale.

La famiglia Salamone insieme ai manager del gruppo VosSparkdesidera cogliere l’occasione per farvi conoscere in dettaglio tutte le prospettive future legate a questa fusione, fornirvi alcuni dettagli e rispondere in diretta alle domande delle autorità locali e della stampa. Alla tavola rotonda saranno invitati a partecipare:

- Presidenza della Regione Basilicata (Dott. Bardi)

- Assessorato alla Sanità (Dott. Fanelli)

- Assessorato alle Politiche Agricole (Dott.Galella)

- Assessorato alle Attività Produttive (Dott. Casino)

- Sindaco di Lauria (Dott. Pittella)

- Sindaci tutti della Valle del Mercure e del Lagonegrese

- Direttore dell’ALSIA

- Comunità del Cibo

- Presidente del Parco del Pollino

- Associazioni Professionali (DEA -COLDIRETTI- COPAGRI

- Imprenditori locali

- Comunità civile

- Stampa Locale