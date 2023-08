Si è svolto oggi alle 15 il Consiglio Generale dei Soci e del CDA della Lucana Film Commission. All’ordine del giorno le dimissioni del Presidente, Angelo Mellone, che rimarrà però consigliere del CdA della Lucana Film Commission. È stata nominata come nuovo Presidente, all’unanimità da tutti i Soci (la Regione Basilicata, le Province di Matera e Potenza, i Comuni di Matera e Potenza), Margherita Gina Romaniello, fino ad oggi in carica come Vicepresidente della LFC. Una nomina in continuità con l’attuale assetto della Fondazione e che avrà alla 80 Mostra del Cinema di Venezia - il prossimo 4 settembre - il suo battesimo ufficiale.



“Sono molto felice di questa nomina e sono onorata della fiducia dimostratami da Angelo Mellone e dai Soci della Fondazione. Il binomio Basilicata e Cinema è la missione del nostro compito, come quello di valorizzare, formare e promuovere le professionalità lucane legate al mondo dell’audio visivo. Angelo Mellone ha tracciato una strada innovativa. Ed io e gli altri Consiglieri continueremo sempre più lungo questo nuovo percorso”.



"I migliori auguri di buon lavoro a Margherita Romaniello, che proseguirà un lavoro importante fatto in questi mesi da Angelo Mellone, che ringrazio per aver voluto continuare il suo lavoro al servizio della nostra terra". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.