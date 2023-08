E' 'Basilicata' il nuovo singolo degli Smania Uagliuns 23/08/2023 Gli Smania Uagliuns sono una band di origine lucana con all’attivo due album, un EP, diverse collaborazioni, live in tutta Italia e progetti di vario tipo che hanno ricevuto negli anni un ottimo riscontro di critica e pubblico. Il loro nuovo singolo, dal titolo "Basilicata", è disponibile online su tutti gli store digitali e sul canale YouTube della band. Una canzone omaggio alla Regione di provenienza del trio più innovativo della scena urban italiana. Il brano, con piglio ironico e non scontato, celebra e racconta le bellezze della terra lucana, senza cadere nei luoghi comuni da manuale. Ma ad amplificarne ulteriormente la forza espressiva è il maestoso videoclip, realizzato in collaborazione con i videomaker Angelo Chiacchio e Walter Molfese, dal sapore cinematografico e il carattere caleidoscopico. Oltre alla produzione musicale e al brano, dall'impronta fresca e attuale, la quantità e la qualità delle immagini ne fanno un prodotto dal grande potenziale, sia come opera artistica d'intrattenimento che come contenuto promozionale per i singoli luoghi e per tutta la regione. Le riprese, infatti, sono state effettuate tra centinaia di set in decine di location e comuni su tutto il territorio regionale.



Oltre ai posti immancabili come Matera e Maratea, il videoclip vuole ritrarre anche una parte più inedita della Basilicata, portando alla luce l’unicità di territori meno noti e di paesaggi e scenari nascosti ma enormemente belli e caratteristici. Luoghi poco narrati che meriterebbero sicuramente una maggiore attenzione turistica e dei media. Il brano ed il video mirano ad essere una nuova milestone che associ la Basilicata non solo alle tradizioni antiche, ampiamente decantate, ma anche alla modernità e alle nuove tendenze, mixando in una versione inedita e attuale entrambe le cose, in modo da andare oltre i soliti cliché. Sia musicalmente che nel testo del brano, si cerca di superare gli archetipi sulla Basilicata, affrontandoli anzi con ironia. Si racconta la regione cercando di stuzzicare la curiosità dell’ascoltatore per farlo approdare realmente in questa terra unica e tutta da scoprire, non solo “guardandola dalla finestra di un blog”. Terra in cui trasferirsi magari “per ripartire da zero”, "luogo ameno, quasi non terreno”, che vale la pena di essere vissuto e respirato. Si mostrano ed elogiano diverse aree, località e attrazioni della regione e, senza ipocrisia, se ne mettono in luce sia i tanti aspetti positivi che alcune note più amare, come stimolo di crescita che vada oltre lo spot da cartolina (pur utilizzando in parte i mezzi di quest’ultimo, in maniera dissacrante e arguta). Si menziona la recente riscoperta della Basilicata, talvolta però solo sulla carta e per sentito dire, invitando a scoprire e vivere davvero questa regione che non ha eguali.



Si scoprono le sue bellezze e la sua varietà tramite il suo lato rurale, i suoi borghi, il suo mare, i suoi monti, le sue attrazioni peculiari e i suoi prodotti tipici. Si racconta, tramite parole, suoni ed immagini, una realtà fatta di scorci, panorami e luoghi incantevoli, di storia, cultura, costumi, colori e sapori, ma anche di ciò che rappresenta più di tutto l’anima di questa terra: la sua gente. I variegati volti dei lucani, oltre che della Lucania, che vivono questo territorio, ne hanno plasmato l’essenza e il carattere contribuendo a creare quell’atmosfera calda ed accogliente e che accompagnano la narrazione in modo spontaneo e divertente. “Londra ormai è out, la Lucania è la risposta”, ma per restare entro i confini nazionali si potrebbe declinare il concetto anche affermando che c’è un mondo oltre Milano (o poche altre città con una certa risonanza), ovvero che la musica, la creatività, la socialità, la vita, non solo esistono, ma forse spesso sono anche più sincere, sane o interessanti altrove, fuori dall’accecante faro del mainstream. Traendo ispirazione dall’amata “Basilicata on my mind” di Rocco Papaleo, spunto di partenza per dar vita a qualcosa di affine ma completamente nuovo e diverso, si racconta la Basilicata non tramite suoni e stilemi convenzionali, ma attraverso un fresco ed irriverente funk-hip hop, sound distintivo degli Smania Uagliuns già da “Countryman”, estratto dal loro lavoro più importante, il concept album “TrogloDigital”, che a giugno ha compiuto dieci anni. Dopo aver girato il mondo con il loro ultimo progetto "Travel Experiment" (che ha ottenuto molti apprezzamenti ed interazioni in Italia e all'estero, totalizzando quasi 2 milioni di visualizzazioni), ora i Uagliuns tornano a casa, ma con un bagaglio che, pur avendoli arricchiti, gli fa apprezzare ancora maggiormente le loro origini.



