Il 18, 19 e 20 agosto si terrà ad Avigliano la 27a edizione della Sagra del Baccalà, appuntamento immancabile nel cartellone estivo lucano che da sempre raccoglie migliaia di turisti, provenienti anche dalle regioni vicine della Campania, Puglia e Calabria.

Apertura degli stand prevista per il giorno venerdì 18 alle ore 19:00, con un percorso che si articolerà dal piazzale della Stazione Fal fino a Piazza Gianturco.



Un momento di esaltazione della tradizione secolare aviglianese, non solo in chiave culinaria con il baccalà principe assoluto della tre giorni, insieme al tarallo aviglianese ed alla strazzata, ma anche tantissimi espositori che metteranno in luce l'artigianato di Avigliano, con i suoi elementi peculiari in testa: dalla balestra al telaio.



Il format, radicalmente modificato nel 2022 dalla nuova amministrazione Mecca, presenta forti elementi di innovazione, come ad esempio il concorso di idee gastronomico rivolto ai ristoratori con l'obiettivo di creare un ricettario di piatti innovati a base di baccalà.



Fino al baccapranzo, evento che si terrà in Piazza Gianturco la domenica 20 agosto ore 13:30, e che raccoglierà anche quest'anno centinaia di giovani in un vero e proprio pranzo di comunità, con vari intrattenimenti musicali.



Larghissima anche quest'anno la partecipazione, con 30 stand presenti, tantissimi ristoratori pronti a proporre il baccalà in tutte le salse.

Previsti intrattenimenti, lo spettacolo dei quadri plastici junior, giochi per bambini, servizi alle famiglie e dj set per i più giovani.



A riassumere l'entusiasmo che si respira in questi giorni ad Avigliano ci pensano le parole del primo cittadino, il Sindaco Giuseppe Mecca:

"Lo scorso anno abbiamo ripensato completamente un nuovo format di Sagra, rivelatosi vincente. Quest'anno portiamo altre innovazioni, anche di carattere grafico ed estetico, che rappresenteranno un colpo d'occhio per tutte le persone che verranno a visitare la nostra Città. Abbiamo già avuto tantissime richieste dalle regioni limitrofe, interessate anche a pernottare ad Avigliano in vista del baccapranzo della domenica, altra grande intuizione introdotta lo scorso anno.

La Sagra del Baccalà rappresenta una grande vetrina per la Città di Avigliano, che sono certo saprà farsi trovare pronta sfonderando l'inimitabile bagaglio secolare di tradizioni artigiane, storiche, culturali e culinarie. Intanto giovedì sera alle 20:30 sveliamo agli aviglianesi una prima sorpresa, cogliendo l'occasione di un pensiero rivolto a tutte le persone che ci faranno visita per presentare anche la 27a edizione".