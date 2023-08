VII edizione PREMIO LA PERLA 14/08/2023 Restando ancorato agli ideali che hanno da sempre contraddistinto il Premio La Perla, che, negli anni, ha reso omaggio a personalità eccellenti di Maratea, della Basilicata e delle regioni limitrofe, partendo dal mondo e del giornalismo e della comunicazione, la settima edizione dell’atteso evento estivo promosso dalla Pro Loco di Maratea, in collaborazione con il Comune di Maratea e il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, si è arricchito di un premio dedicato alla cultura. Un format rinnovato molto apprezzato sia dal pubblico locale che dai numerosi turisti presenti.

Ed infatti, anche la settima edizione del Premio si è confermata un successo, con centinaia di spettatori che hanno riempito il Porto turistico di Maratea. Il resto lo ha fatto la ricchissima scaletta e la conduzione di una presentatrice di eccezione, Hoara Borselli.

Momento centrale dell’evento la consegna dei premi e delle menzioni speciali: dopo l’apertura musicale, nel ricordo del centenario dalla nascita del poeta lucano, Rocco Scotellaro, a cura di Antonio Guastamacchia, ed i saluti del Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli e del Presidente della Pro Loco Maratea La Perla, Pierfranco De Marco, si è aperto il confronto “Verso l’anno del Turismo delle Radici” e sono stati consegnati i riconoscimenti: “Menzione Speciale Lucani nel Mondo”, presentata dal Presidente del “Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo”, Luigi Scaglione, ad Antonio Salvatore, chef stellato di origini lucane, e “Menzione Speciale Mario Di Trani”, dedicata alla memoria del più volte Sindaco di Maratea, all’on. Maurizio Lupi. Riconoscimenti consegna dallo stesso Presidente Scaglione, dal Consigliere comunale di Potenza, Francesco Cannizzaro, e dall’Assessore regionale di Basilicata, Donatella Merra.

Momento molto toccante della serata la partecipazione del Sindaco di Guardia Perticara, Pasquale Montano, che in nome della Città, ha omaggiato ilo chef Antonio Salvatore, suo concittadino.



La serata è proseguita con la consegna delle “Menzioni Speciali”: a Jacopo Velardi, giovane attore di Maratea, protagonista del film “Scordato” di Rocco Papaleo, consegnato dall’Assessore al Turismo di Maratea, Valentina Trotta e dall’amico di giochi, Valerio De Marco; a Vincenzo Barbieri, magistrato che ha presieduto il tribunale di Lagonegro, per la sua dedizione al lavoro e l’attenzione dedicata al territorio, consegnata dalla Coordinatrice del Forum delle Associazioni di Maratea, Mara Bloisi; a Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, per il suo saper coniugare l’impegno istituzionale con le numerose, e prestigiose, iniziative culturali realizzate, consegnata dall’Assessore Trotta.



E poi i due “Premi La Perla 2023”, quello al giornalismo, assegnato al giornalista lucano e Direttore del Tg2 Rai, Antonio Preziosi, che nel suo intervento ha ringraziato gli organizzatori e la Commissione giudicatrice per il riconoscimento assegnatogli, ed ha riportato una sua analisi sull’importanza del giornalismo e dell’essere lucani. A consegnarlo il Presidente della Pro Loco, Pierfranco De Marco, il Vice Sindaco di Maratea, Alessandro Collutiis, e il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Mario Polese.



E quello, alla cultura, assegnato allo scrittore campano, Maurizio De Giovanni, padrino del nuovo format della Pro Loco “Maratea Yellow Book Marine”, il festival del giallo e del noir, di cui si è parlato con i direttori artistici, Paolo Roversi e Simona Bonito, e con la giornalista del Tg1 Rai, Maria Soave (Premio La Perla 2019). A consegnare il Premio i padroni di casi, il Sindaco Stoppelli e il Presidente della Pro Loco, De Marco.

Finale dedicato ancora alla musica, con Antonio Guastamacchia.



“La settima edizione del Premio “La Perla” è la prova di un evento che cresce, si arricchisce di contenuti, senza perdere, però, la sua essenza, continuando a creare attesa e partecipazione - è il commento di Pierfranco De Marco, presidente della Pro Loco Maratea La Perla – Abbiamo lanciato questo duo giornalismo – cultura e crediamo sia il giusto binomio per il futuro dell’iniziativa, che, però, non smetterà mai di partire dal dare lustro alle eccellenze locali e regionali per poi aprire Maratea al resto d’Italia e del Mondo, certi che “Il Premio La Perla” possa risultare essere un utile contributo alla Candidatura di Maratea a Capitale della Cultura Italiana 2026 e all’anno del Turismo delle Radici”.



Da ricordare l’apporto offerto alla realizzazione dell'evento, per la sicurezza: all'arch. Mario De Filippo, alla Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea, alla Croce Rossa Italiana, Comitato Valle del Noce; per le foto allo "Studio 35" e a Biagio Calderano; per la realizzazione dei premi all'artista, prof.ssa Antonietta Guarino.

Media Partner Radio Digiesse.

L’edizione 2023 del “Premio La Perla” è stata promossa dalla Pro Loco di Maratea “La Perla” in collaborazione con il “Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo”, i Patrocini del Comune di Maratea, dell’UPI Basilicata, della Provincia di Potenza, della Regione, dell’APT e dell’UNPLI Basilicata, ed il contributo dei partners “Colorificio Boero Bartolomeo”, “Edil Limongi di Limongi Florinda”, “Supermercato Papaleo”, “Pennellificio Bulova”, “Grand Hotel Pianetamaratea”, “Ristorante Yumara, le terrazze del gusto”, “Ristorante Lanterna Rossa Dario Amaro”, Ristorante “Scialuppa 25”, Impresa Edile Le Rose Paolo”, Soc. Coop. Maratea Servizi”, “Bar Marathia”.





