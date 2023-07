Marisa Laurito celebra Scotellaro; “El pueblo unido di Rzewski con un pianista d’eccezione, Andrea Rebaudengo; l’omaggio a Pau Casals e a JFK affidato a un giovanissimo quanto straordinario talento del violoncello, Erica Picotti. Un doppio appuntamento sabato 15 luglio e, subito dopo, un altro meraviglioso concerto, domenica 16 luglio. Appuntamenti prestigiosi nell’ambito del ricco cartellone Festival CortoCircuito 2023 a cura dell’Associazione culturale Cosmopoli con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e del Fai.







“Lingua madre, dalla vita alla morte di Rocco Scotellaro”, struggente omaggio in musica e parole a Rocco Scotellaro, andrà in scena sabato con una sorprendente Marisa Laurito a Palazzo Fortunato di Rionero in Vulture (ore 21), ingresso 10 euro. Una produzione in prima nazionale, tra elettronica e tradizione, partendo dal racconto scritto da Stefano Valanzuolo - critico musicale, giornalista, conduttore e autore dei programmi Radio3 Suite e WikiMusic, autore di numerosi testi teatrali - con l’Ensemble Meridies, le musiche composte dai Maestri Enzo Izzi e Angela Freno e gli interventi in voce dell’attore e performer potentino Alessandro Casaletto.







Sempre sabato, “El pueblo unido jamas serà vencido! Le 36 variazioni di Frederic Rzewski” con Andrea Rebaudengo – solista di rango e colonna dell’ensemble Sentieri Selvaggi - al pianoforte (ore 20,30) nel cortile del chiostro della Chiesa di San Michele a Potenza, a ingresso gratuito. Partiture scritte nel 1975 dal compositore e pianista statunitense considerato “temerario” proprio per la sua forte coscienza sociale e politica, anche e soprattutto per quel suo “El pueblo unido” che rappresenta un autentico capolavoro di romanticismo moderno dedicato alle lotte di liberazione dei popoli e, in particolare, del popolo cileno contro la dittatura di Augusto Pinochet. Un concerto importante che amplia le prospettive di ascolto del pubblico e ribadisce la funzione sociale e “politica”, nel senso migliore del termine, della Musica.







A seguire, domenica 16 luglio, “Pau Casals: la musica di JFK”, nel chiostro di Sant’Antonio a Tito (ore 20,30) a ingresso gratuito, con il recital di Erica Picciotti al violoncello accompagnato dal racconto sul tema a firma di Stefano Valanzuolo: una performance voluta in occasione di un doppio anniversario: i 50 anni dalla morte di Casals, violoncellista leggendario, e i 60 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy.