Torna, anche quest’anno, il Premio Dinu Adamesteanu, la kermesse ideata ed organizzata dall’associazione culturale Idealmente, nella persona del suo presidente Franco Labriola, che mira a valorizzare il patrimonio culturale magno greco della terra lucana, attraverso la figura del padre fondatore dell’archeologia in Basilicata, e non solo, Adamesteanu. In questa quarta edizione la manifestazione si arricchisce di importanti novità, a partire dall’assegnazione del Premio di Studi Dinu Adamesteanu. L’associazione culturale Idealmente, avvalendosi di importanti patrocini, vuole onorare la memoria del professore archeologo, pioniere e promotore dell’applicazione delle tecniche di aerofotografia e prospezione aerea nella ricerca e ricognizione archeologica, premiando tre Tesi di Specializzazione su tematiche archeologiche riguardanti la Lucania in età magno greca, lucana, romana e medievale. Al concorso, che prevede l’attribuzione di premi in denaro, potranno partecipare tutti gli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, che abbiano discusso la tesi di specializzazione attinente al territorio della Basilicata e al suo patrimonio archeologico, presso la SSBA Unibas negli ultimi 5 anni. Il termine ultimo per l’invio della domanda di partecipazione, all’indirizzo di posta elettronica idealmente.associazione@gmail.com, con annessi allegati previsti dal bando, è fissato per le ore 13:00 del giorno 10 agosto 2023. Tutti i partecipanti saranno invitati alla presentazione ufficiale del “Premio di Studi Dinu Adamesteanu”, mentre la proclamazione dei primi tre classificati, con la consegna dell’assegno, avverrà nel corso della serata conclusiva della manifestazione in programma il 2 settembre, in Piazza Eraclea, a Policoro. Istituito nel 2019, questo prestigioso riconoscimento vedrà, anche in questa edizione, la partecipazione di illustri personalità, rappresentanti istituzionali ed ospiti d’eccezione nel segno di Dinu Adamesteanu, il cui operato ha permesso di portare alla luce e preservare l’immenso patrimonio storico ed archeologico della Basilicata, dando vita ad una rete di musei nelle zone di rinvenimento degli scavi archeologici. Un successo quello della kermesse che si rinnova, di anno in anno, permettendo una divulgazione più approfondita della vita del Maestro, dedicata alla ricerca sul campo, e della sua attività, caratterizzata da centinaia di pubblicazioni e dallo studio delle foto aree del territorio italiano che hanno permesso di riscrivere la storia del nostro passato remoto, trasformando questo insigne studioso in una figura di assoluto rilievo per l’archeologia mondiale. Cliccando sul link sottostante è possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione al Premio di Studi Dinu Adamesteanu:

https://drive.google.com/drive/folders/1TJKWj5WYxGAlQcg2hj7pdSttYMzji5Y4?usp=sharing