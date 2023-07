Venerdì 14 luglio 2023 alle ore 20:30 presso l'Anfiteatro Totò a Nova Siri Marina, sarà presentata la fase finale del progetto SUD E MAGIA - Visioni Animate con la proiezione delle opere di animazione cinematografica realizzate dai 100 studenti delle scuole del metapontino, coinvolti nell'articolato percorso di educazione e formazione al linguaggio cinematografico. Il progetto è stato ideato e candidato dall'IIS "Pitagora" di Montalbano Jonico., ente capofila della rete scolastica composta da IC "Padre Pio da Pietrelcina" - Pisticci, IC "Don Milani" - Policoro, IC "Fabrizio De Andre" - Scanzano, IC "Luigi Settembrini" - Nova Siri in collaborazione con il CineParco TILT e il Lucania Film Festival, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

SUD E MAGIA - Visioni Animate è stato un progetto a cura di una rete territoriale di scuole volto a generare un sistema virtuoso: trasferire ai propri studenti informazioni, conoscenze e competenze sul metodo "cognitivo e investigativo" del cinema e dell'antropologia visuale. L'intento è stato raccogliere i residui della magia cerimoniale lucana per poi reinventarli in chiave ludica, visionaria e contemporanea con i linguaggi dell'animazione cinematografica tradizionale e innovativa. L'obiettivo generale di Sud e Magia - Visioni Animate è stato porre il territorio come protagonista "narrativo", al fine di essere raccontato con gli occhi dei giovani con un processo investigativo, innovativo e redentivo: un percorso "Fuori-Luogo".

Le scuole hanno adottato la tecnica dell'animazione cinematografica (2D) per la realizzazione di 5 cortometraggi altamente visionari e poetici, che ha visto i ragazzi e le ragazze proiettati al fare critico del cinema per raccontare i loro contesti: nei "territori" di E. De Martino la magia è un residuo arcaico legato al bisogno dell'essere umano di affermare la propria presenza. Qual è oggi il sostituto della magia per far fronte alle paure contemporanee? Al timore del Covid o alle paure della Guerra, etc.? Lo racconteranno le opere dei ragazzi.

L'evento sarà accompagnato da un momento di racconto con Domenico Copertino, professore in Antropologia Culturale all'Università degli Studi della Basilicata, gli esperti Luciana e Luigi Vitelli, Martina Venturini e Roberta Gioia, Claudia D'Anna e Rocco Calandriello, coordinatori del progetto, con i docenti tutor Giulia Iacovino, Franco De Nittis, Aurora Clara Tufarelli, Mariagrazia Cammarota, Gina Gallo, Pina Mastrosimone, Maria Aliante, Roberto Martino, Stella Calandriello, Dolly Troiano, Maria Anna Salvaggio e Caterina Battafano. Aprirà i lavori la dirigente Cristalla Mezzapesa con i dirigenti delle scuole in rete , il presidente della Provincia Piero Marrese e il Sindaco di Nova Siri, Eugenio Lucio Stigliano.

Ecco i titolio dei corti animati prodotti in programmazione

OGNI PROMESSA E’ UN DEBITO - a cura degli studenti dell'IC “Don Milani” - Policoro

AMULETI MODERNI - a cura degli studenti dell'IC “Fabrizio de Andre" - Scanzao

A MONACHELLA - a cura degli studenti del IC “Luigi Settembrini” - Nova Siri

ENIGMA IN SCUDERIA a cura degli studenti dell'IC “Padre Pio Pietrelcina” - Pisticci

TRACCE MAGICHE DI LUCANIA a cura degli studenti dell'IIS “Pitagora ”- Liceo Artistico - Nova Siri