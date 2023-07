È online da qualche ora visitpomarico, il portale di destinazione ideato e realizzato da RVM Broadcast insieme all’amministrazione comunale di Pomarico, che racconta il comune del Materano attraverso un’interazione semplice ma efficace di foto, testi e video, su un sito di facile consultazione ed estremamente responsive.



«Era davvero da tanto tempo che immaginavamo di lavorare a uno strumento multimediale che fosse in grado di proporre una narrazione più smart e contemporanea dei centri della Basilicata che gravitano attorno ai grandi circuiti turistici regionali - spiegano i titolari di RVM Broadcast, Vito Cea e Mario Raele - e con visitpomarico ci siamo finalmente riusciti, dopo un lavoro di benchmarking, e di proficuo approfondimento col Comune, che ci ha permesso di configurare il portale nel modo che riteniamo il più efficace possibile».



«Visitpomarico è il il biglietto da visita digitale del nostro paese, rivolto a chi non lo conosce ma anche a chi, pur vivendolo o conoscendolo, forse dovrebbe riscoprirlo», ha dichiarato il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini. «L’auspicio è che la visita online generi un ritorno sul piano delle presenze sul territorio - ha aggiunto il primo cittadino pomaricano - e, visto il lavoro egregio svolto dai promotori, siamo certi che questo accadrà molto presto, perché le assonanze che Pomarico ha con Antonio Vivaldi e con san Francesco D’Assisi, solo per esempio, sono elementi di attrazione esclusivi attendevano solo di essere raccontate all’esterno in modo efficace».



«Finalmente abbiamo realizzato un portale che è interattivo, in grado di dare degli input all’utente e successivamente di generare richieste, contatti e conversioni in prenotazioni - spiega il consigliere comunale con delega al Turismo, Donato Mallano - che nasce dalla voglia di promozione del nostro straordinario patrimonio storico-culturale ed enogastronomico e diventa un viaggio alla scoperta e riscoperta dei luoghi della tradizione».



Riscoprire il passato per aprire le porte al futuro.



«Una finestra virtuale spalancata sul patrimonio storico, culturale, naturale ed enogastronomico di uno dei paesi più belli della provincia di Matera, ancora tutto da scoprire, insieme a una comunità che può riservare un’ospitalità senza eguali, anche in termini di costi»: per l’assessore alla Cultura del Comune di Pomarico, Beatrice Di Fesca, la piattaforma web è tutto questo.



«Il prefisso ‘visit-‘ - aggiungono gli ideatori del progetto - è la chiave per un successo potenziale che c’è da augurarsi diventi appetibile anche da parte degli altri comuni della provincia di Matera e, perché no, della Basilicata, affinché si adotti finalmente un approccio al marketing territoriale che sia integrato e coordinato come il nostro lavoro di team».



Visitpomarico è un prodotto realizzato da RVM Broadcast e Comune di Pomarico, con il supporto di Sergio Palomba sui testi, di Aldo Amati per le foto, di Giuseppe Gaudiano per la parte web e di Phibrilla per la grafica.