Nel prossimo fine settimana (16-18 giugno 2023), torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, manifestazione ideata dall’Istituto Nazionale di Ricerca Archeologica Preventiva nata con l’intento di far conoscere al più ampio pubblico i risultati della ricerca archeologica. Con questo scopo la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata propone anche quest’anno un ricco calendario di eventi. Venerdì 16 giugno ad ‘inaugurare’ le Giornate sarà l’apertura di un importante cantiere situato nel pieno centro storico di Potenza, nei pressi della Chiesa di San Michele. Saranno presenti Luigina Tomay, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, e Michele Napoli, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Università e Ricerca. Tra le 10.00 e le 13.00, previa prenotazione, illustreranno i risultati delle recenti indagini archeologiche Sabrina Mutino, responsabile SABAP del territorio di Potenza, Miriam Susini, archeologa specializzata, e Paola Daraio, Direttore dei lavori. L’evento è stato organizzato in collaborazione col Comune di Potenza.

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio sulla zona costiera, all’Incoronata di Pisticci, dove la missione archeologica dell’Università di Rennes, diretta da Mario Denti, è impegnata da oltre vent’anni nelle attività di scavo e ricerca su questo importantissimo sito indigeno. Sono previsti due turni di visita, alle ore 15.30 e alle ore 16.30. La mattina di sabato 17 giugno, a partire dalle ore 10.30, sarà possibile visitare l’area archeologica di Rossano di Vaglio grazie alla presenza degli studenti della Scuola Superiore Meridionale di Napoli. La Scuola ha ripreso proprio quest’anno le ricerche archeologiche nel santuario, sotto la supervisione di Carlo Rescigno, coordinatore del dottorato in Archeologia e Culture del Mediterraneo Antico.

Sempre la mattina del 17 giugno, a Tricarico, partire dalle ore 10.00, l’équipe diretta da Olivier De Cazanove, professore dell’Università Paris 1 Panthéon Sorbonne, illustrerà i risultati degli scavi condotti nel Via dell’Elettronica, 7-85100 Potenza - Tel. 0971.489411 - Fax 0971.489418 e-mail: sabap-bas@cultura.gov.it pec: sabap-bas@pec.cultura.gov.it sito della Civita, uno degli insediamenti lucani meglio conosciuti grazie alle attività di ricerca iniziate più di trent’anni fa. Il programma di eventi si concluderà domenica 18 giugno con altri due importanti appuntamenti.

A Muro Lucano, presso la sede del Museo Archeologico Nazionale, dalle 9.00 alle 13.30 si svolgerà il convegno “Il patrimonio geologico e archeologico della Basilicata Nord Occidentale”, organizzato dall’Università degli studi della Basilicata, da ExtraGEO s.r.l.s., dalla Società Italiana di Geologia Ambientale di Basilicata e dalla Pro Loco Murese in collaborazione con la Soprintendenza. Al termine dell’evento, dopo la pausa pranzo, alle ore 15.00, è prevista un’escursione guidata, cui è possibile partecipare previa prenotazione. Infine a Venosa, dalle 9.30 alle 12.30, sarà possibile accedere al Parco Paleolitico di Notarchirico, dove verranno effettuate visite guidate grazie alla collaborazione con il Comune della città oraziana.