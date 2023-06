“Le cure naturali per una medicina prossima alla persona”. E’ questo il tema del convegno in programma sabato 17 giugno a Potenza nella sede del Palazzo della Cultura di via Cesare Battisti. La tavola rotonda, organizzata da Greenpharma e dall’Accademia Tiberina avrà inizio alle 16 ed è patrocinata dal Comune di Potenza. L’evento voluto e sponsorizzato dai responsabili delle due strutture, Egidio Guarino di Greenpharma e Nicola Pascale dell’Accademia Tiberina vedrà la partecipazione di Gianmarco Blasi, Assessore al Bilancio del Comune di Potenza e di Francesco Fanelli, Assessore alla Sanità della Regione Basilicata. A moderare i lavori sarà il giornalista e scrittore Gianfranco Blasi. Saranno presenti in sala Rocco Carbone docente di medicina naturale, Giuseppe Del Prete, medico specialista in cardiologia e gastroenterologia, Carlo Trerotola, farmacista e consigliere regionale della Basilicata, Salvatore Moccia, direttore di Lodifa. Saranno illustrati nel corso della tavola rotonda che prevede al termine il dibattito con i presenti in sala i temi relativi alla trilogia della salute, la centralità del paziente, la sanità e le cure naturali e la gemmoterapia, ovvero una specificità della medicina naturale. Introdurranno i lavori Nicola Pascale, presidente dell’Accademia Tiberina sezione della Basilicata e Egidio Guarino, amministratore delegato di Greenpharma Potenza.