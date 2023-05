Grande successo per le quattro giornate lucane della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile ideato congiuntamente con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli che dal 2017 ha percorso migliaia di chilometri e effettuato oltre 50.000 prestazioni cliniche e diagnostiche in 17 regioni italiane.



Il Comitato Basilicata di Komen Italia ha ritenuto essenziale il ritorno del progetto sul territorio lucano per proseguire nel percorso di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione, avvicinando un numero sempre maggiore di donne alle campagne di diagnosi precoce, con una particolare attenzione a quelle in condizioni di difficoltà sociale ed economica.



Nel corso delle quattro giornate, grazie al prezioso supporto dei medici volontari delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, che ancora una volta hanno aderito all’iniziativa con spirito di servizio alla comunità, è stato possibile effettuare, un totale di 295 visite gratuite nei seguenti ambiti: mammografie (oltre 100 quelle effettuate durante la tappa), visite senologiche, visite ginecologiche, consulenze nutrizionali, consulenza con fisioterapista osteopata, consulenza fisiatrica e consulenza con psiconcologa dedicata soprattutto alle donne in rosa.



Le tappe hanno coinvolto lo scalo di Grassano – Garaguso e le città di Sant’Arcangelo e Montemurro in Val D’Agri. In particolare: la tappa di Grassano – Garaguso Scalo, con il coinvolgimento dei comuni di Garaguso, Grassano, Tricarico, Calciano, Salandra, Ferrandina e Irsina, è stata realizzata grazie al contributo di Procter & Gamble, nell’ambito del progetto “P&G per l’Italia”, con il patrocinio del Comune di Garaguso e la collaborazione della Diocesi di Tricarico che ha messo a disposizione gli spazi antistanti la Parrocchia Madonna di Pompei. La tappa di Sant’Arcangelo del 17 maggio è stata realizzata grazie al contributo del Comune e del Piano Operativo Val D’agri. L’ultima giornata a Montemurro è stata fortemente voluta e sostenuta da Komen Italia nell’ambito di un progetto più ampio dedicato alla prevenzione che vedrà il coinvolgimento di tutta l’area della Val D’Agri.



Grande il riscontro da parte dei comuni coinvolti che hanno potuto usufruire del servizio offerto gratuitamente da questo importante progetto mission di Komen Italia e dai medici volontari. Dato il grande numero di richieste non è stato possibile soddisfare completamente l’intera domanda di prestazioni, a testimonianza del bisogno esistente di un rafforzamento e affiancamento delle azioni di screening preventivo organizzate a livello regionale con progetti volontari come quello di Komen Italia, e di una crescente sensibilizzazione sull’importanza delle azioni di prevenzione precoce.



Nelle quattro giornate è stato possibile ricevere informazioni sul ruolo e i progetti di Komen Italia sul territorio nazionale e su base regionale e iscriversi alla prossima edizione lucana della RACE FOR THE CURE, il più grande evento nazionale per la lotta ai tumori del seno, che si terrà a Matera dal 29 settembre al 1 ottobre 2023.