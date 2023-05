La prima edizione di Agriworld 2023 si è conclusa con successo di partecipazione.

Una prima edizione, svoltasi dal 18 al 21 maggio 2023, presso il Campus Universitario di Macchia Romana dell’Unibas di Potenza, cha ha posto l’attenzione sulle ultime innovazioni di processo e di prodotto del settore agricolo e agroalimentare con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, protezione del suolo, delle risorse e dell’ambiente con al centro la filiera del nocciolo (corilicoltura) declinata in tutti gli aspetti agronomici, di aggregazione, tracciabilità, nuove produzioni e opportunità coinvolgendo così tutti i settori collegati: dalla zootecnia alla orticoltura.

Un evento di respiro internazionale, organizzato dalla Rete di Imprese Basilicata In Guscio in collaborazione con la Scuola di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi della Basilicata, il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno e CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, che ha visto il coinvolgimento attivo di oltre 28 espositori, 15 workshop, 6 Regioni coinvolte, 163 relatori, 9 tra Università e centri di ricerca.

Agriworld 2023 è stato anche uno spazio espositivo dedicato alle proposte professionali delle principali aziende nazionali e locali su servizi e prodotti innovativi per l’agricoltura e grande attenzione è stata rivolta ai numerosi eventi, convegni, workshop e seminari rivolti agli imprenditori, tecnici di settore, al mondo della ricerca e della formazione, agli studenti universitari e degli istituti tecnici, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria.

Un importante momento è stato riservato anche al placement per l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro presso le aziende presenti ad Agriworld 2023.

Bilancio positivo per Giuseppe Coletta della Rete Basilicata In Guscio: «Il bilancio è assolutamente positivo – afferma Giuseppe Coletta - con 163 relatori con temi molto importanti al centro dell’attenzione ed è stata una prima volta molto importante in una formula nuova per parlare di questi temi sull’agricoltura. Il nocciolo nella nostra Regione può crescere ancora molto in termini sia di qualità che di quantità soprattutto nelle aree interne ed avere il supporto di Ferrero Hazelnut Company è molto importante.

La direzione deve essere quella della qualità e della sostenibilità».

Per il prof. Carlo Cosentino dell’Unibas – SAFE: «Siamo riusciti nell’intento che volevamo e cioè mettere insieme ricerca, impresa, territorio, istituzioni con tanti incontri davvero importanti. L’agroalimentare e l’agricoltura sono settori rilevanti e strategici per lo sviluppo sia della Basilicata che dell’Italia e il nocciolo è una coltura perfettamente adattabile e resistente in Basilicata».

Nell’ultimo convegno di Agriworld, “Dal PSR 14-22 al CSR 23-27. Cibo sostenibile: Alimentiamo il cambiamento”, si è parlato del Piano Strategico della PAC ed in particolare il Complemento di Sviluppo Rurale 2023-27 della Basilicata come strumento per supportare nei prossimi anni gli imprenditori lucani nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili. Il tema della sostenibilità come principale priorità della nuova Politica Agricola Comune dell’Unione Europea.

Sul tema è intervenuto anche Rocco Vittorio Restaino dell’Autorità di Gestione PSR Basilicata: «Siamo alla vigilia dell’avvio della nuova programmazione attraverso un complemento di programmazione che declina su scala regionale il Piano Strategico Nazionale con un’accentuazione sugli aspetti afferenti i temi che impattano sul clima e l’ambiente. La Basilicata è pronta a cogliere questi aspetti che vanno nella direzione della sostenibilità economica, ambientale e sociale».