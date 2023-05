Lo chiamano il maestro della pelle. A Sant’Arcangelo, suo paese d’origine, è conosciuto per l’arte di saper modellare la pelle, per l’abilità di creare rivestimenti che calzano a perfezione sugli oggetti che deve rivestire. È Giuseppe Scardaccione, giovane modellista e prototipista che ha respirato fin da bambino, nel laboratorio di famiglia, l’odore dei pellami, dove si realizzavano capi su misura. Ha appreso i segreti del mestiere dalla mamma, modellista e si è specializzato sulla tappezzeria per interni di alta qualità.



Anni di rinunce, tanta dedizione e dura gavetta, di prove e riprove anche oltre l’orario lavorativo alla ricerca della perfezione, finché il prototipo commissionato non calzava a pennello. Attualmente è a capo del reparto di meccanica in un’azienda leader nel settore dell’aereonautica con sede a Nola che realizza interni per tutti le compagnie aeree, da sedute per compagnie low cost a quelle luxury e per viaggi intercontinentali, modellando pelli e tessuti. Una grande responsabilità la sua, gestendo un team di 70 persone ed essendo a capo di quello che è il reparto decisivo per la messa in produzione della commessa. Tra gli oggetti realizzati la mitica 500 Luxus personalizzata sia internamente che esternamente in pelle rossa e che porta il suo nome e cognome e che oggi, acquistata da un facoltoso cliente degli Emirati Arabi è in esposizione a Montecarlo. Dopo aver lavorato per case automobilistiche di grido e per poltrona Frau, nella traiettoria del futuro di Giuseppe Scardaccione si intravvede la destinazione Basilicata. Un ritorno a casa per il maestro artigiano ha nel cassetto dei sogni quello di realizzare un marchio a suo nome.