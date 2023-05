Nel Campus universitario di Macchia Romana, a Potenza, nel corso di una cerimonia, sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2023 del premio “Asimov” per l’editoria scientifica, la competizione ideata da Francesco Vissani e svolta in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Gli studenti delle scuole secondarie superiori hanno partecipato scrivendo la recensione di un libro tra i sei saggi di divulgazione scientifica appositamente scelti. Quest’anno hanno partecipato in tutto il territorio nazionale circa 13 mila studenti di oltre 300 istituti scolastici: gli studenti lucani sono stati in tutto 392 (il 3% del totale) da nove scuole che, per il terzo anno, si sono misurati in questa competizione.

Il primo premio, a pari merito, è andato alle studentesse Irene Pace (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Potenza) e Giorgia Pietrafesa (I.I.S. “Da Vinci-Nitti” – Potenza).

Il Prorettore al Public Engagement dell’Ateneo lucano e coordinatore per la Basilicata del Premio Asimov, il prof. Nicola Cavallo, ha evidenziato come “questo risultato sia estremamente importante, anche a testimonianza dell’ottimo lavoro che gli insegnanti hanno fatto in classe, favorendo la lettura con discussioni e ulteriori attività. Il progetto, portato avanti dall’Università degli Studi della Basilicata assieme alle scuole, si aggiunge alle innumerevoli manifestazioni ed eventi che l’ateneo organizza, annualmente, per avvicinare giovani e adulti alla ricerca. Particolare importante, sintomo di ulteriore successo, è che il 57% dei partecipanti erano studentesse”.

Per la prof.ssa Adele De Rosa “nella graduatoria nazionale la Basilicata ha figurato splendidamente. Ben 14 studenti lucani, infatti, si sono posizionati nei primi 300 a livello nazionale, pari al 4.6 %, ben oltre la percentuale di mera partecipazione”. Durante la cerimonia, e dopo aver assistito ad alcuni seminari scientifici, sono stati premiati i quindici studenti migliori che si sono posizionati a livello nazionale ricevendo, tra l’altro, un saggio di divulgazione scientifica offerto dalla Libreria Ermes-Mondadori di Potenza dal titolo “Sex&Physics”.



QUESTA LA CLASSIFICA DEL PREMIO:



1° premio (pari merito)

PACE Irene (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Potenza)

PIETRAFESA Giorgia (I.I.S. “Da Vinci-Nitti” – Potenza)



2° premio (pari merito)

ARCIERI Michele (Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” – Potenza)

DEMARINIS Antongiulio (I.I.S.S. “G. Solimene” – Lavello)



3° premio

CERVERIZZO Liliana (Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” – Potenza)



4° premio (pari merito)

CARDETTINI Elisa (I.I.S. “Peano” – Marsico Nuovo)

LOGIURATO Mattia (Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” – Potenza)

MISURIELLO Chiara (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Potenza)

MONCALIERI Martina (I.I.S. “Da Vinci-Nitti” - Potenza)

RICCO Annalisa (I.I.S.S. “G. Solimene” – Lavello)

ROBILOTTA Giusi (I.I.S. “Carlo Levi” – Sant’Arcangelo)

SANTARSIERO Salvatore (I.I.S. “Einstein – De Lorenzo” - Potenza)

SARRICCHIO Luigi (Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” – Potenza)

SILVESTRI Gaia (I.I.S. “Carlo Levi” – Sant’Arcangelo)

TELESCA Fabio (I.I.S.S. Giustino Fortunato – Rionero in Vulture)