Si è appena concluso presso Confindustria a Potenza l'evento promosso

insieme alla delegazione Basilicata della Fondazione Marisa Bellisario

guidata da Mariangela Petruzzelli giornalista internazionale, consulente,

autrice TV RAI, producer e regista.



Ospite della serata l'on.le Lella Golfo, donna di grande coraggio e

intuizione determinata a costruire una leadership capace di portare le

donne nel cuore della politica, dell'economia e della società. Grande

attenzione ha suscitato la presentazione del libro "Donne che fanno la

differenza" di cui è autrice con la prefazione di Maria Elisabetta Alberti

Casellati, l'evento ha segnato l'avvio di un percorso insieme per una piena

e concreta valorizzazione del ruolo della donna nel mondo del lavoro, in

cui anche l'imprenditoria femminile nel settore moda ha ancora molto da

fare, dichiara la Stilista.









Ascoltare il racconto di tutta la storia della Fondazione Marisa

Bellisario dell'on.le Lella Golfo è stato davvero emozionante, dichiara la

Stilista. le tante faticose tappe delle tante donne italiane in 35 anni di

Fondazione M.B. che davvero hanno fatto e faranno la differenza, prendere

esempio da Marisa Bellisario unica donna ai vertici del mondo delle

comunicazioni, una top manager di fama mondiale, non può che dare stimolo a

tutte quelle donne che vogliono fare la differenza, perché diventino sempre

più protagoniste della loro vita professionale e personale.