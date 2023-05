Per celebrare il passaggio della carovana rosa da Castel Lagopesole la Pro Loco ha creato una combinazione di due immagini al fine di identificare e valorizzare il genius loci non solo locale ma di un più vasto territorio. Nella fusione progettata, Federico II ha all... -->continua

Sarà presentata a Tuttofood, la fiera agroalimentare che si terrà a Milano dall’8 all’11 maggio, la gamma di prodotti “Re Nero 100% puro Suino Nero Italiano”. Si tratta del primo marchio collettivo nazionale in zootecnia, approvato dal Ministero delle Imprese ... -->continua