A Potenza “Pinocchio, il musical" 4/05/2023 Dopo quattro anni di stop dovuto alla pandemia anche il musical torna a Potenza e lo fa in stile anni ’50! L’associazione artistica e culturale “InCanto”, attiva sul territorio dal 2014 e fondata da ragazzi che si sono ritrovati nella passione comune per il genere del musical, dopo aver realizzato con grande successo “Notre Dame: il musical”; “Incanto di Natale”, “San Nicola e le tre fanciulle”; “Giulietta e Romeo: dall’odio all’amore” e “La Bella e la Bestia” torna, il 5, 6 e 7 maggio, a calcare il palco del Cinetetaro don Bosco di Potenza con la messa in scena di “Pinocchio, il musical.”

Lo spettacolo è una versione amatoriale su licenza di compagnia della Rancia, uno spettacolo di Saverio Marconi con musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti, liriche di Stefano d’Orazio e Valerio Negrini, testo di Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi, la regia originale è di Saverio Marconi. Nella versione proposta resta intatta la storia originale di Collodi, ma non mancano alcune novità, come l’introduzione del personaggio di Angela (Marialucia Nolè), donna innamorata del falegname Geppetto (Giovanni Carucci) che viene rappresentato un uomo sempre al di qua dal prendere decisioni e che di fronte alla novità di essere improvvisamente genitore dovrà imparare ad amare come un padre, mentre Pinocchio (Valentino Bianconi) dovrà imparare ad accettare se stesso e amarsi per quello che è, perché: «È stupido star sempre male » - canterà il burattino - «per essere normale». Personaggio nuovo e tutto da ridere è anche la disperata madre di Lucignolo (Isabella Urbano). Non mancheranno tutti gli altri fantastici personaggi: la dolce e materna Turchina (Claudia Picerno), il saggio e a volte saccente grillo parlante (Francesco Pergola), il duro dal cuore tenero Mangiafuoco (Gabriele Picerno), assistito da Arlecchino (Tonino Centola) e, con grande sorpresa, anche dalla maschera potentina Sarachella (Mario Ierace), Gatto e Volpe (ripsettivamnte Marco Zuddas e Monica Messina) impresari truffaldini e un po’ pasticcioni, l’irriverente e discolo Lucignolo (Vito Girelli), il sognante cocomeraio (Francesco Mentissi) e le suadenti sirene (Miriam Messina, Claudia Picerno e Monica Messina), Pinocchio bambino vero sarà interpretato dal dolce Pepe. Il musical - la cui realizzazione è stata supportata da Bcc Basilicata, Mancusi Spa, Nouvelle Image, Appstart Potenza e Macelleria Mentissi - racconta una storia che può coinvolgere tutte le età anagrafiche in un classico senza tempo, arricchito dalle magistrali musiche dei Pooh.

Nella costruzione lirica, coreografica e scenografica la regia, firmata da Tonino Centola è orientata a privilegiare da un lato il contenuto morale ed emozionale del racconto, dall’altro tende ad evidenziarne l’aspetto giocoso e comico. L’Associazione Artistica e Culturale InCanto, per la realizzazione di questo nuovo lavoro, ha inoltre introdotto coinvolgenti tecnologie senografiche innovative per rendere ancor più magico l’ambient. Fondamentali e di collaudata efficacia sono le collaborazioni con la scuola di danza Metamorfosi di Potenza, diretta da Michela Consolo e le coreografie di Elena Apostolico; la realizzazione delle scenografie e degli oggetti di scena è stata curata da Giovambattista Messina e Luca Cioffi; Raffaele Perillo si occuperà del service audio e luci

Christian Lapolla ha realizzato le basi musicali, con cori originali registrati da InCanto; Giovanna Quaratino ha ideato i costumi realizzati da Rosanna Salbini; Giovanna Arleo curerà il makeup, per le acconciture Paolo Lacapra e Romina Proietto; mentre tutta la parte grafica e della comunicazione è stata gestita da Vito Girelli. Direzione artistica e produzione sono state curate dal direttivo dell’associazione InCanto.



