Nasce Il Cammino “BASILICATA COAST TO COAST” che rappresenta, per i partner coinvolti, un momento di riflessione profonda sull’identità culturale di un territorio ed una opportunità di intervenire per recuperare e ripartire da quello che rimane, immaginando ipotesi di crescita per rimettere le comunità residenti “in movimento” ed al centro degli interessi locali.

Agire, quindi, sulla valorizzazione dell’identità culturale, tangibile e intangibile, per rafforzare il senso di comunità e di sicurezza, elementi fondativi della coesione sociale di un territorio.



In questo caso, tutto nasce dalla realizzazione del film “Basilicata Coast to Coast” (2010) diretto da Rocco Papaleo, interamente girato in Basilicata lungo una direttrice che attraversa il cuore della regione, partendo dalla Costa Tirrenica di Maratea fino a giungere alla Costa Ionica.



Oggi, a differenza di ieri, le finalità del progetto sono anche altre e sono riconducibili alla definizione di vere e proprie “economie di luogo”, in grado di generare sistemi territoriali organizzati di ospitalità locale.



Al Cammino si legano territori, abitanti, storie e paesaggi per raccontare la vita semplice, lenta e produttiva delle genti lucane.