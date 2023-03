A Mimì- Teatro Festival prosegue con la lirica. Venerdì 24 marzo La Camerata delle arti presenta “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. In scena il Coro Opera Festival e i Solisti di Puglia e Basilicata, diretti dal maestro Francesco Zingariello, con la regia di Rocco Anelli. Personaggi e interpreti saranno: RIGOLETTO -Alberto Zanetti, DUCA DI MANTOVA- Federico Buttazzo, GILDA- Bambina Viscovo, MADDALENA- Maria Candirri, SPARAFUCILE -Simone Simoni, NARRATORE- Giacomo Pressi.



Rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia l’11 marzo 1851, Rigoletto riscosse un immediato successo di pubblico e di stampa. Con quest’opera Giuseppe Verdi inaugura la cosiddetta «trilogia popolare» completata da Trovatore (1853) e Traviata (1853) tre delle sue opere più amate. Costituisce una svolta fondamentale dell’arte verdiana sia sul piano del dramma sia su quello della definizione musicale delle psicologie e dei caratteri. Tra le arie più note dell’opera “Cortigiani, vil razza dannata”, “La donna è mobile”; l’incontro di Rigoletto con Sparafucile; il quartetto dell’ultimo atto.



La vicenda è ambientata a Mantova, nel XVI secolo. Rigoletto, gobbo buffone di corte, ha una figlia, Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere segreta ai cortigiani, molti dei quali intendono vendicarsi di lui per le sue beffe feroci.



Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 6 euro per la platea e di 4 per la galleria. Biglietto unico di 4 euro per ragazzi da 0 a 14 anni.



È possibile acquistare i biglietti al CineTeatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.



Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.