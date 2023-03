L’associazione Generazione Lucana ETS, attiva dal 2018 sul tema delle politiche giovanili in Basilicata non ha dubbi: Pisticci ha reali possibilità che oggi possa essere insignita del titolo Capitale italiana dei giovani 2023. Che questo avvenga o meno – dichiara Il presidente dell’associazione Egidio Lacanna – noi saremo al fianco delle ragazze e dei ragazzi di Pisticci, e della Basilicata tutta, e lo faremo anche attraverso un evento pubblico dal titolo “Giovani in Basilicata, convivenze possibili” che si svolgerà Venerdì 24 Marzo alle ore 17:00 presso il Cineparco Tilt di Pisticci, dove apriremo il tesseramento 2023 dell’associazione. Con quest’evento si vuole dare spazio ai numeri sullo spopolamento e fenomeno neet, provando a immaginare una inversione di rotta partendo proprio dalla comunità di Pisticci. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pisticci – conclude il Presidente di GL- per aver inserito nel programma della capitale italiana dei giovani la Rete dei Cervelli e la Zona economica giovanile, ZEG: due punti del dossier sulle politiche giovanili 2019 – 2027 presentato nel 2019 a Matera, presso CasaCava, un dossier che continua ad essere innovativo sul tema. L’evento in programma a Pisticci sarà anche l’occasione per presentare ad istituzioni, amministratori e amministratrici, ed enti del terzo settore, un pacchetto formativo frutto di uno studio europeo, tuttora attivo e lungo 18 mesi, per la crescita e lo sviluppo dei leader del domani. Un pacchetto formativo che promuove la piena autodeterminazione dei giovani in una Regione ed una Italia che, ad oggi, sembra non avere una strategia.