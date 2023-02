E’ in programma Mercoledi 1 marzo, alle ore 10.30, al Convento di San Pietro di Craco Vecchia la cerimonia ufficiale di riapertura del Parco Museale Scenografico, che sarà affidato dal Comune alla cooperativa Oltre l’Arte, che ha partecipato al bando pubblico per l’affidamen... -->continua

In relazione al Consiglio Comunale straordinario sulla sanità tenutosi ieri a Matera, il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti, precisa di essere stata invitata a partecipare dal Comune di Matera, via pec, soltanto il giorno prima del Consiglio Comun... -->continua