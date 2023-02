Con la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal 12 al 14 febbraio 2023, la Ciclovia dei Parchi della Calabria dà il via ad una nuova e intensa stagione di promozione.

Inaugurata nell’autunno del 2020, la Ciclovia calabrese è ormai considerata una delle destinazioni più interessanti del cicloturismo nel panorama nazionale e internazionale, tanto che nel 2021 si è aggiudicata il prestigioso Green Road Award, l’Oscar italiano del cicloturismo.

Questa importante infrastruttura turistica creata dalla Regione Calabria, che punta alla valorizzazione dei Parchi naturali e delle aree interne, si sta rivelando sempre più attraente e richiesta; lo dimostrano le presenze costanti di ciclisti italiani e stranieri lungo il tracciato ma anche la straordinaria attenzione che si registra sul portale web cicloviaparchicalabria.it e sui canali social collegati.

Alla BIT, che nell’edizione 2023 punta dichiaratamente sullo slow tourism e i viaggi sostenibili e consapevoli, la Ciclovia propone un proprio spazio espositivo organizzato per fornire tutte le informazioni utili al pubblico ma anche agli operatori del settore, uno stand animato dalla presenza di alcuni degli ideatori del progetto, come Giovanni Aramini, Dirigente del settore Parchi ed Aree naturali protette del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria, che insieme all’Ente Parco nazionale del Pollino che coordina l’attuazione del piano di comunicazione segue in prima persona l’attività di promozione della Ciclovia.



La Borsa Internazionale del Turismo è il primo evento del 2023 di un calendario fitto di impegni per la Ciclovia dei Parchi che sarà presente in numerose fiere e conferenze di settore, in Italia e all’estero: Forum e Fiera del Cicloturismo di Bologna (31 marzo/2 aprile); Bike Up, Bergamo (14/16 aprile); Appennino Bike Tour, Bologna (21/23 aprile); Pedalando, Venezia (5/7 maggio); Bike Up, Torino (5/7 maggio); Napoli Bike festival (2 giugno); BAM, Mantova (9/11 giugno); Eurobike, Francoforte (21/25 giugno).

Un programma di attività che punta ad affermare la Ciclovia dei Parchi come destinazione turistica di primo piano e di conseguenza ad accrescere l’interesse e il coinvolgimento di comunità locali e stakeholder per lo sviluppo di imprese e servizi sul territorio, un’azione che la Regione Calabria ha già sostenuto con Bandi dedicati, e che continuerà a promuovere anche in futuro.