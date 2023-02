Lunedì 6 febbraio 2023, dalle ore 10, a Potenza (Campus Macchia Romana, Aula magna) l’Università degli Studi della Basilicata presenterà pubblicamente cinque opere pittoriche donate all’Ateneo dagli artisti Giovanni Dell’Acqua, Franco Di Pede, Giulio Orioli, Nino Tricarico e Carla Viparelli: l’evento “Cinque artisti per l’Università” ricade nell’ambito delle celebrazioni del Quarantennale dell’Ateneo e consentirà di inaugurare anche nel Campus di Macchia Romana l’esposizione permanente di opere d’arte di notevole importanza. Dopo i saluti iniziali del Magnifico Rettore, Ignazio Marcello Mancini, della Direttrice del Polo Museale Regionale della Basilicata, Annamaria Mauro, e del Prorettore al Public Engagement, Nicola Cavallo, introdurrà l’iniziativa Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Ateneo lucano, nonché proponente e curatrice della donazione. Presenteranno, infine, le proprie opere gli artisti Giovanni Dell’Acqua (“Ritmocromie”), Franco Di Pede (“Finestra”), Giulio Orioli (“La parabola del cerchio”), Nino Tricarico (“L’emozione del tempo”) e Carla Viparelli (“Parole in colonna”). Le opere vanno ad arricchire la collezione d’arte contemporanea dell’Unibas, costituita da dipinti e sculture di artisti italiani del Ventesimo e Ventunesimo secolo. Il primo nucleo di opere della Collezione risale al decennale dell’ateneo nel 1992, occasione in cui vennero collocati all’ingresso dell’Aula Magna della sede universitaria di Via Nazario Sauro, a Potenza, quattro grandi dipinti commissionati agli artisti lucani Luigi Guerricchio, Antonio Masini, Mauro Masi e Nicola Pavese. Negli ultimi anni l’interesse dell’Ateneo verso l’arte contemporanea si è risvegliato e nuove acquisizioni sono andate a incrementare il patrimonio artistico dell’Unibas, grazie alle donazioni di opere per il Campus universitario di Matera da parte degli artisti Michelangelo Pistoletto, la cui grande installazione scultorea Terzo Paradiso è stata acquisita nel 2019, e Salvatore Sebaste, che nel 2021 ha donato le 23 pitto-sculture componenti il ciclo MatematicArte. Le nuove donazioni dei cinque artisti lucani sono state destinate al Campus universitario di Macchia Romana a Potenza, arricchendo così con significative opere d’arte anche questa sede dell’Ateneo. “Auspico – ha spiegato il Rettore - che a queste acquisizioni possano seguirne altre, nell’intento di rendere la collezione d’arte contemporanea, che a breve sarà consultabile anche attraverso un sito digitale appositamente predisposto, una realtà in fieri sempre più viva e rappresentativa, finalizzata tanto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico universitario già esistente, quanto al suo incremento. Stiamo lavorando per incrementare sia il numero di artisti contemporanei che il numero di opere che potranno, come è giusto che sia, essere ammirate liberamente nelle nostre sedi universitarie”. L’arte, ha invece evidenziato la prof.ssa Cuozzo, “costituisce per un’istituzione pubblica quale l’Università un valore irrinunciabile e un importante vettore di cultura. Gli artisti donatori utilizzano idiomi pittorici differenti: astratto-geometrico Franco Di Pede e Giovanni Dell’Acqua; astratto-lirico Nino Tricarico; astratto-oggettuale Giulio Orioli, mentre Carla Viparelli persegue una sua personale forma figurativa di matrice linguistico-concettuale. Il denominatore comune fra tutti loro è il superamento del naturalismo descrittivo tradizionale in favore di lessici artistici contemporanei discendenti dalle avanguardie e dalle post-avanguardie. Un ulteriore elemento che accomuna questi artisti è il loro forte legame, per nascita o per adozione, con la terra lucana”.







PROGRAMMA



6 febbraio - ore 10, aula magna campus Macchia Romana



Saluti



Ignazio M. Mancini, Magnifico Rettore Unibas

Annamaria Mauro, Direttrice del Polo Museale Regionale della Basilicata

Nicola Cavallo, Prorettore al Public Engagement Unibas



Introduzione



Mariadelaide Cuozzo, Docente di Storia dell’Arte Contemporanea Unibas



Interventi



Giovanni Dell’Acqua

Franco Di Pede

Giulio Orioli

Nino Tricarico

Carla Viparelli