Anche quest'anno CasaSanremoArte offre la possibilità agli artisti di avere un ampia visibilità. Saranno esposte nei vari salotti le opere di 30 artisti selezionate appositamente.

Anche due artiste lucane saranno presenti:

Angelina Lapadula da Policoro e Donata Imperio da Scanzano jonico. Le artiste parteciperanno all'evento dal 5 all'11 febbraio in concomitanza della ben nota manifestazione canora nazionale.

La Lapadula, astrattista "dal bellissimo ed elegantissimo modus operandi, che racchiude all'interno del suo mondo estremamente femminile e raffinato, la sensibilità e la delicatezza delle più pure emozioni, grazie alla creazione di vere e proprie poesie cromatiche luministiche". (cit.M.DL)

La Imperio legata alla Basilicata, ai paesaggi e alle tradizioni che ancora oggi persistono nei paesi dell'entroterra lucana. Paesaggi meravigliosi come quelli del Pollino a cui lei è legata in modo profondo. L'artista cerca di far vivere nelle sue opere i suoi ricordi ed i racconti dei suoi genitori e dei nonni. Il suo modus operandi è semplice ed essenziale.

Una partecipazione, questa, che inorgoglisce le due artiste lucane, alle quali auguriamo un futuro sempre in ascesa .