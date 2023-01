E’ stato presentato attraverso un Open Day che ne ha ufficializzato il via, il corso di biliardo presso l’istituto “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo (PZ). Il progetto della FIBIS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) che riguarderà i ragazzi/e del istituto, è una novità molte interessante oltre che unica. Di fatti si tratta del primo corso FIBIS – SCUOLA dell’intera regione, ragion per cui i ragazzi che vi parteciperanno, saranno i primi a poter immergersi nello splendido mondo del tavolo verde. A dirigere il corso sarà l’istruttore federale Donato Briamonte, meglio conosciuto con il nome di Dino, il quale con grande soddisfazione si racconta alla nostra testata: “è un grande giorno per me e spero anche per molti di quelli che vi parteciperanno. Finalmente inizia la bella avventura del progetto FIBIS "Biliardo a scuola". Ringrazio la prof.ssa Lucia Lombardi che è la dirigente scolastica delistituto "Carlo Levi" di Sant’Arcangelo, scuola che tra l’altro mi ha visto sedere tra i banchi durante gli anni degli studi, per averne reso possibile l'attuazione del progetto, consentendo l'installazione di un biliardo sportivo nel proprio Istituto, il quale diventa così la prima scuola in Basilicata ad avviare questo magnifico percorso sportivo che mi vedrà impegnato nei panni di Istruttore Federale. Ringrazio inoltre il mio coordinatore, Vito Famiglietti, il quale grazie alla sua disponibilità e alla sua preziosa collaborazione mi ha permesso di realizzare quello che per me era un sogno e che per la collettività scolastica e lucana in generale, sono certo si rivelerà un'occasione di crescita e di aggregazione molto significativa. Così come il Presidente Regionale della Fibis di Puglia e Basilicata, Giovanni Sperti e la mia Federazione per il supporto e la fiducia riposta nei miei confronti, nonché l'amico carissimo Achille Bottiglieri, il quale mi ha dato tanti utili suggerimenti affinché l'idea progettuale si potesse concretamente realizzare. Un pensiero non può non andare ai docenti che mi affiancheranno durante il corso e tutti gli studenti che vi prenderanno parte, come corsisti e come tifosi. In fine, ma non per ultimi, un ringraziamento speciale va al pluricampione Salvatore Mannone e la campionessa Francesca Marino, per aver donato quattro stecche che saranno messe a disposizione dei ragazzi durante il corso”.



Carlino La Grotta