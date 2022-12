Lunedì 12 dicembre, alle ore 10, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza, in programma la conferenza stampa di presentazione della XXXVI Stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata. Saranno presenti il Presidente di Ateneo Musica Basilicata, Pasquale Scavone, la Direttrice artistica Giovanna D’Amato, l’Assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio, e la Consigliera regionale Dina Sileo, delegata alle attività di promozione culturale per il rilancio e lo sviluppo socio-economico della Basilicata e i rappresentanti dei partner privati che da sempre sostengono le iniziative di AMB.







Ateneo Musica Basilicata riparte con la Grande Musica e la sua consueta e più che trentennale Stagione Concertistica che quest’anno si svolgerà nel prestigioso Teatro “F. Stabile” di Potenza. Il ricco cartellone prevede sedici appuntamenti che si protrarranno fino al 14 aprile 2023, in programma tutti i venerdì alle ore 20.30 ad esclusione del concerto di Capodanno che si terrà alle ore 19 e di tre concerti che si terranno nell’Auditorium Centro Sociale Malvaccaro. La Stagione si aprirà come di consueto con il Gran Galà di Capodanno che vedrà protagonisti, oltre all’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, tre tenori di straordinario prestigio internazionale quali Francesco Zingariello, Zi-Zhao e Francesco Panni, con il supporto del pianista e arrangiatore Angelo Nigro.







La XXXVI stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata - affermano il direttore artistico e il presidente dell’associazione, rispettivamente Giovanna D’Amato e Pasquale Scavone - rappresenta, oltre al raggiungimento di un traguardo sempre più importante, allo stesso tempo l’avvio di una stagione particolarmente significativa. C’è da sottolineare, da un lato, il cambio di location dei concerti - dall’Auditorium del Conservatorio “G. da Venosa”, non più disponibile, al Teatro “F. Stabile” - con l’auspicio, anche d’intesa con l’Assessorato alla Cultura della Città Capoluogo, che le nostre iniziative possano attrarre maggiormente gli ospiti verso il centro storico, nell’ottica di donare nuovo protagonismo al cuore storico della comunità, incentivando anche la fruizione delle numerose attività commerciali presenti. Dall’altro lato, la scelta dell’Auditorium del Centro Sociale di Malvaccaro allo scopo di garantire un maggiore coinvolgimento di pubblico e diffusione culturale nelle aree periferiche della Città, in una virtuosa quanto necessaria connessione con il centro.







Anche per il 2023 Ateneo Musica Basilicata si pregia del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e del Comune di Potenza. Un particolare ringraziamento va anche ai partner che ci affiancano già da diversi anni: Bcc di Basilicata e Comuni lucani, TotalEnergies S.p.A., Agenzia Tancredi Assicurazioni, Dimora Giorni Resort SPA e Golf. La sinergia tra tali partner istituzionali e privati si è rivelata essenziale – concludono Giovanna D’Amato e Pasquale Scavone - per poter programmare anche quest’anno un cartellone ricco di importanti appuntamenti in grado di coinvolgere un pubblico variegato e di tutte le età».







Dopo il concerto dell’1 gennaio, quello successivo previsto il 6 gennaio avrà come protagonista, ancora una volta, l’Orchestra Sinfonica ICO 131 diretta da Svilen Simenonov e il Coro Lirico della Città di Bitonto per una serata dedicata al Genio di J. S. Bach, nel 300° anniversario della composizione dei celebri Concerti Brandeburghesi, in programma per la serata.



La XXXVI stagione si concluderà con la prestigiosa presenza del M° Beatrice Venezi che dirigerà l’Orchestra Sinfonica ICO 131 e l’intero programma è consultabile sul sito https://www.ateneomusicabasilicata.it/36esima-stagione/