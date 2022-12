Come provare ad arginare (o perlomeno a governare) il processo di spopolamento in atto nelle aree interne? Come promuovere il turismo lento e legarlo ai territori costieri? Come interagire tra i diversi stakeholders per raggiungere obiettivi più performanti? Sono alcuni degli interrogativi che verranno posti a VIGGIANELLO il 12 DICEMBRE durante il convegno su “Turismo lento e aree interne” con Dino NICOLIA, funzionario della Commissione europea e Presidente MEDinLUCANIA, Federico VALICENTI, cibosofo e Vice Presidente MEDInLUCANIA, Gianni PITTELLA, sindaco di Lauria che ha rappresentato la Lucania ai massimi livelli in Europa, Domenico BENNARDI, sindaco di Matera e Presidente della Fondazione Matera 2019, Valentina VIOLA, sindaco di Chiaromonte e Vice Presidente del Parco Nazionale del Pollino, Anita FERRARI, fiduciaria Slow Food area sud Basilicata, Gigi POERIO, guida ufficiale Parco del Pollino Acquatrekking e tanti altri partecipanti.

Aprirà i lavori il Sindaco di Viggianello, ANTONIO RIZZO e un ringraziamento particolare a Maddalena PALAZZO che ha organizzato, insieme al Comune di Viggianello, questo interessante evento MEDinLUCANIA in uno dei territori più belli e emblematici della nostra Terra.