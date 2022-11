Sabato 26 novembre 2022 alle ore 10,30 nell’aula magna di ’I.I.S.S Battaglini di Venosa è in programma l’incontro sul tema “Giovani marketing territoriale e turismo” organizzato dall’associazione Venosa Turistica in collaborazione con l’I.I.S.S Battaglini di Venosa. Saranno presenti gli studenti delle 5 classi e l’incontro rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani e di sviluppo del territorio. Introduzione a cura del Presidente dell’Associazione Venosa Turistica, Giuseppe Tranchida sul tema “Il turismo come risorsa” Seguiranno gli interventi di Sabrina Mutino, Funzionario della Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata sul tema “Lo sviluppo turistico lungo il cammino della Via Appia Antica Regina Viarum candidata a patrimonio UNESCO, Mario Saluzzi, già conservatore della Pinacoteca d’Enrico di Palazzo San Gervasio con la presentazione del progetto di valorizzazione della Regina Viarum tra Venosa e Monteserico e con la proiezione del docu-film Viarum “Paesaggi culturali lungo le vie dell’AgerBantinus” per la regia di F. Gabellone. Giampiero Perri, esperto settore del turismo e consigliere scientifico per la Presidenza della Regione Basilicata sul tema “Prospettive di Sviluppo e attuazione PNNR” e il Presidente e Direttore GAL LUCUS Nicola Vertone e Francesco Ragone per le Strategie di Sviluppo Locale. Concluderà i lavori il Sindaco di Venosa Marianna Iovanni su “Scenari possibili a Venosa”. Modera Maria Donata Dichirico. Gli organizzatori ringraziano la Direttrice Scolastica Luisa Longo dell’istituto Battaglini per la disponibilità dell’incontro. Sono stati invitati a partecipare: Associazioni del territorio, Operatori della filiera turistica e comunità locale.