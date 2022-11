Grande emozione nel vedere ancora una volta un'altra bellezza unica della nostra terra di Basilicata.

Dopo Matera, anche la splendida cittadina di Montalbano Jonico è stata scenografia paesaggistica per il progetto "La moda veste I Borghi" con il suo meraviglioso centro storico, tra palazzi storici, cappelle e poi lo splendido panorama dei Calanchi e tanta meraviglia ancora da scoprire.

Una giornata davvero particolare quella in cui per le stradine del piccolo borgo si aggirava la splendida modella, dichiara la Stilista, una vera e propria passerella in strada che ha destato grande curiosità tra i cittadini Montalbanesi.

Incorporare il mondo della moda e la sua stravaganza nel ritmo calmo e tranquillo di paese, dichiara la Stilista, nasce proprio con l'intento secondo cui la moda non devrebbe essere limitata alla passerella, bensì apprezzata in qualsiasi tipologia di contesto.

I due abiti abiti presentati per l'occasione bene si sono sposati con la bellezza del luogo, la moda e quindi l'arte in genere attraverso i Borghi deve essere conosciuta anche oltre confine allontanando così il più possibile le sorti di spopolamento.

Il progetto della Stilista mira proprio a questo, rilanciare soprattutto l'artigianato locale e non solo l'enogastronomia.

Scoprire questi luoghi mi riempie di gioia, di grandi emozioni e a volte anche di commozione. Tutti noi dovremmo accorgerci da quanta bellezza siamo circondati, ammirare di più i nostri luoghi, scoprire quelle antiche tradizioni ancora nascoste, conoscere ancora più a fondo la storia della Basilicata.

Adesso è tempo di operare in un grande risveglio collettivo, che serva a cancellare quei ritmi lenti che da troppo tempo hanno nutrito i nostri borghi ma senza farli crescere.