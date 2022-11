Al Mig la mostra “José Ortega e Castronuovo Sant’Andrea' 13/11/2022 Sabato 19 novembre 2022, alle ore 18.00, Il MIG. Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, proseguendo il suo lavoro di informazione e divulgazione di uno dei linguaggi più esaltanti della storia dell’arte, dopo la mostra inaugurale “Per una storia della grafica europea del Novecento” (Alechinsky, Appel, Assadour, Avati, Arp, Bartolini, Bellmer, Braque, Burri, Bissiere, Bazaine, Beuys, Bill, Campigli, Campendonk, Chagall, Carrà, Ciarrocchi, Castellani, Cerone, Corneille, Chadwick, Clavé, Capogrossi, Consagra, De Chirico, Dix, Dalì, De Pisis, Dine, De Segonzac, Dubuffet, Dorazio, Delaunay, Ensor, Ernst, Fontana, Felixmuller, Fautrier, Fazzini, Feininger, Fuchs, Friedlaender, Gentilini, Goetz, Grosz, Hockney, Hartung, Heckel, Jorn, Kandinskij, Klee, Kolar, Kollwitz, Kounellis, Kubin, Léger, Lardera, Maccari, Marino, Music, Manessier, Manzù, Matta, Masson, Man Ray, Magnelli, Melotti, Michaux, Mirò, Mondrian, Morandi, Moore, Napoleone, Novelli, Ortega, Picasso, Piza, Poliakoff, Prampolini, Perilli, Raphaël, Richter, Rotella, Savelli, Savinio, Spacal, Soulages, Severini, Sutherland, Scialoja, Schmidt-Rottluff, Strazza, Tapies, Tobey, Vieira Da Silva, Vallotton, Bram Van Velde, Viviani, Vespignani, Villon, Veronesi, Vasarely, Zadkine) e le personali di Daumier, Degas, Renoir, Bonnard, Bernard, Matisse, Dufy, Picasso, Mirò, Calder, Ben Shann, Secessione di Berlino, Pechstein, Zadkine, Marcoussis, Assadour, Richter, Arp, Breton, De Chirico/Apollinaire, Henri Goetz, Azuma, Messagier, Bram van Velde, Steinberg, Dubuffet, “École de Paris 1920-1965 e la libertà dell’arte”, Del Pezzo, Mascherini, Bartolini, Marino, Guarienti, Rotella, Fazzini, Gentilini, Strazza, Accardi, Ciarrocchi, Consagra, Melotti, Maccari, Bucci, Perilli, Raphael, Viani, Venna, Vedova, Scialoja, Della Torre, Bruscaglia, inaugura la mostra “José Ortega e Castronuovo Sant’Andrea 1966-1989” che, riallacciandosi alla precedente dedicata alla “Scuola di Parigi e la libertà dell’arte”, cioè a una città divenuta il crogiolo della creatività del mondo e della quale Ortega si nutrì, riassume la lunga amicizia dell’artista con lo storico dell’arte Giuseppe Appella e con il suo paese d’origine, dal 24 aprile 1966 (primo incontro a Parigi, per una incisione trovata a Porta Portese) al 28 agosto 1989 (quando, insieme a Francesco Sisinni, si reca a Bosco, in vista di una possibile mostra antologica alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma). La bella giornata cilentana, suggellata dal dono di una tavoletta di cm 20x25 (“Raccoglitrici di castagne”), preparò al lavoro degli ultimi mesi dell’anno, presto interrotto dalla malattia dell’artista che scomparirà a Parigi il 24 dicembre 1990.



La mostra, che prelude al trasferimento del MIG e della Biblioteca nel Castello Marchesale e alla sistemazione dell’intero Polo museale, accoglie i 123 disegni preparatori per i cicli “Passarono” e “Morte e nascita degli innocenti” (1968-1970) nati dalla convinzione che “Ci sono momenti nella vita dei popoli in cui gli artisti sentono che un’arte di contenuto rivoluzionario è una necessità” e le terrecotte, legate a questi cicli, realizzate a Matera nel 1974-1976. Terrecotte e disegni poi confluiti in due libri di Appella, pubblicati da Vanni Scheiwiller: “Terrecotte di Ortega” il 10 dicembre 1977 (le prime 99 copie con una terracotta numerata e firmata), “Disegni di Ortega” il 27 febbraio 1981, presentato da Cesare Zavattini a Roma il 3 marzo 1981, nella Galleria Il Millennio fondata da Leonardo Sinisgalli. Un terzo libro, d’artista, “Triangolo d’acqua”, con tre poesie di Mario Trufelli, una testimonianza di Libero De Libero e una ceramica di Ortega, tirata in 110 esemplari, usciva intanto nel 1976 all’insegna de L’Arco-Scheiwiller e veniva presentato a Potenza e a Castronuovo, presenti anche Maccari, De Libero e gli altri amici scesi da Roma.



Fondamentali, per il prima e il dopo dei disegni e delle terrecotte, le opere grafiche, innovative di un linguaggio non solo immerso nelle tecniche più avanzate apprese durante l’alunnato parigino nell’Atelier Friedlaender; i libri d’artista: “Les Moissonneur” (Parigi-New York 1966, con otto litografie originali stampate da Desjobert, appena uscito quando Appella lo incontra a Parigi), “Proverbes et Chansons” di Antonio Machado (Parigi 1968), “Poemes Majeurs” di Jean de la Cruix (Parigi 1970), “Spagna mia diletta”. Lirici spagnoli del ‘900 (Libri Scheiwiller, Milano 1980), “Crescita di luce” di Paolo Cristiano uscito con L’Arco/Roma nel 1983, arricchita da 1 acquaforte realizzata en plein air il 2 agosto 1980, in una giornata indimenticabile trascorsa nel bosco di Castronuovo, “Sella del Titolo”, insieme alla moglie Dina, alla famiglia Palumbo venuta da Matera e ai tanti castronovesi che avevano fatto di Ortega un loro concittadino. Di non minore importanza i manifesti per le mostre dedicate alla Edizioni di Vanni Scheiwiller, a Roma (Studio Internazionale d’Arte Grafica L’Arco, 1974) e a Parigi (Centre Pompidou, 1981), avendo a fianco L’Arco Edizioni d’Arte Roma, con serate memorabili nei rispettivi studi dell’artista dove confluiranno i più bei nomi della cultura internazionale.



Castronuovo, proprio come per Sinisgalli, Consagra, Maccari, Scheiwiller, Strazza, Carlo Belli, Cetrangolo, Adamesteanu, Mazzarone, Giovanni Russo, Giulia Napoleone, Pierro, Bonaviri, Pugliese Carratelli, Fonseca, Bronzini, Goetz, Raphael, Perilli, Scialoja, diventa per Ortega un “piccolo paese che si ascolta, insegue le stagioni, tra ulivi, grano e vigne, ginestre, cardi e rovi carichi di more, querce, castagni e noci, propri della Lucania semplice e genuina dove la passionalità-religiosità sono i poli di un mondo popolare che raccoglie da secoli folclore e storia. E ama l’arte. Perciò è una realtà in movimento”.



Ortega, a Castronuovo, spesso portato da Mario Trufelli, da Franco Palumbo, da Giuseppe Selvaggi o dagli amici di Bosco, attraversa vicoli, entra nelle case, gira nei boschi, parla con tutti, mangia e canta con quel suono profondo che Rafael Alberti definì “ortegano”, disegna e dipinge, scrive pensieri su foglietti che lascia a chi li chiede, incide lastre che poi andranno ad impreziosire i libri di quanti lo hanno raggiunto da Roma o dalla Spagna, discute con Adamesteanu della città fortificata del IV secolo che attende di vedere la luce nell’area dei “Tre confini” (Castronuovo-Roccanova-Chiaromonte), ascolta Palumbo recitare, in dialetto materano, le poesie in seguito raccolte da Franco Vitelli nel canzoniere “U rispir du vicinonz” (molti ricordano ancora Cirnonn vint / Setacciando il vento), concede una nuova intervista a Trufelli per il telegiornale di Basilicata, progetta con Vanni Scheiwiller libretti e viaggi, gareggia con Maccari a chi disegna senza alzare il pastello dal foglio di carta completandolo nel più breve tempo possibile, racconta la nascita di “Estampe Populaire”, l’incontro con Picasso a Vallauris, le prime esperienze di litografo affrontate nel 1952 con la cartella “La Terreur”. Piazza Castello, non solo in agosto per le “Serate della cultura”, diventa l’agorà indicata da Giovanni Pugliese Carratelli.



La mostra racconterà tutto questo, evidenziando le tante letture e i molti padri di Ortega, da Josepp Renau, un classico della propaganda politica visiva, al Picasso spagnolo del 1934-1938 la cui soluzione espressiva affascinerà tutta l’Europa. E Alberto Sànchez Pérez, lo scultore toledano morto nel 1962, e Gonzales de “La contadina di Montserrat”, e Goya dei “Disastri della guerra”. Di qui parte la ricognizione formale del repertorio linguistico di Ortega che filtra di continuo i riferimenti alle antiche tradizioni della cultura popolare. Intrusioni e contaminazioni operano recuperi, prove di stile e innovazioni, prima attraverso la grafica (che, alla ricerca di una nuova forma espressiva, utilizza anche il carborundum di Henri Goetz e il metodo Hayter, li combina, sempre in stretta collaborazione con gli stampatori) e poi mediante la cartapesta che gli offre la possibilità di realizzare originali-multipli di forte immediatezza visiva, di intenso lirismo, dalle piatte campiture e dalla pennellata veemente. Al centro, il disegno che, con enorme attualità, scandisce l’assurdo, il tragico, il farsesco e l’illogico della violenza e della guerra che scompone nell’uomo la propria identità. Aveva scritto nel 1972: “Per me l’arte non è un passatempo, un giuoco che diverte. Io sento oggi la stessa necessità che Dürer sentiva ieri: una necessità di legge morale, una necessità di ordine etico”.



La sera dell’inaugurazione, per una testimonianza sulla mostra e sui rapporti Ortega-Palumbo, Giuseppe Appella e Giuseppe Palumbo si collegheranno in remoto da Roma e da Bologna.



La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2023, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/11/2022 - Uno shooting fotografico della stilista Carmela Fortunato ideatrice del progetto " La moda veste i Borghi"

Grande emozione nel vedere ancora una volta un'altra bellezza unica della nostra terra di Basilicata.

Dopo Matera, anche la splendida cittadina di Montalbano Jonico è stata scenografia paesaggistica per il progetto "La moda veste I Borghi" con il suo meraviglioso centro...-->continua 13/11/2022 - A Pescara la Basilicata con Tekbin vincitore del premio Campioni di Innovazioni

Nella prestigiosa cornice di Aurum a Pescara per la nona edizione dell’evento ‘Campioni di Innovazioni‘ è andata in scena l’11 e 12 Novembre una due giorni dedicata all’innovazione, fra personalità blasonate e tantissimi progetti innovativi di imprese e Startu...-->continua 13/11/2022 - Al Mig la mostra “José Ortega e Castronuovo Sant’Andrea'

Sabato 19 novembre 2022, alle ore 18.00, Il MIG. Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, proseguendo il suo lavoro di informazione e divulgazione di uno dei linguaggi più esaltanti della storia dell’arte, dopo la mostra i...-->continua 12/11/2022 - Senise: auguri alla signora Clara per i suoi 100 anni

Senise in festa per i cento anni della signora Clara Palazzo, nata a Nova Siri in provincia di Matera da Egidio e Antonietta Tufarelli. È la seconda di quattro figli. Ancora adolescente si trasferisce con la famiglia a Senise. Qui conosce Alessandro Falcone,...-->continua E NEWS