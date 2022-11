Con il Decreto prot. n.1176 del 18/05/2022 l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha individuato l’IIS

Giustino Fortunato scuola capofila di rete per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del

cyberbullismo. Nella rete sono coinvolte 11 classi terze della scuola secondaria di primo grado

(I.C.Atella,I.C.”Giovanni XXII”Barile, Istituto M.Preziuso e Istituto Comprensivo M.Granata -Rionero in

Vulture) e 12 classi prime del nostro Istituto, IIS G. Fortunato.

Tra le attività programmate, rientra l’ incontro con il dott. Paolo Picchio, Presidente della Fondazione

“Carolina”, che si terrà il giorno 8 novembre alle ore 17.00 presso la sede del Campus .Presenzieranno

all’iniziativa la dott.ssa Antonella Ruggeri – Dirigente scolastica dell’IIS G. Fortunato, la Dott.ssa Claudia

Datena -Dirigente U.S.R. BASILICATA ,il dott. Mario Di Nitto- Sindaco di Rionero in Vulture, il dott. Michele

Campanaro- Prefetto di Potenza- la dott.ssa Paola D’Antonio- Presidente del Consiglio d’Istituto- e i dirigenti

degli Istituti componenti la rete (dott.ssa Patrizia Di Lorenzo- IC Atella- Dott.ssa Tania LACRIOLA- IC “Ex circolo

didattico”,Dott. Domenico Quatrale – IC “M. Granata”

Il giorno successivo il Dott. Paolo Picchio e il dott. Paolo Bossi incontreranno gli alunni delle classi prime dell’

IIS G. Fortunato alle ore 8.30- 10.30 sede campus e dalle ore 11.00-13.00 gli alunni delle classi terze

I.C.”Giovanni XXII”Barile, Istituto M.Preziuso e Istituto Comprensivo M.Granata -Rionero in Vulture presso il

centro sociale “P. Sacco”.