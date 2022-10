Nuovo appuntamento per il cartellone “Percorsi culturali Italiani”, la manifestazione promossa dalla Provincia di Matera, giunta alla seconda edizione, che prevede la presentazione di eventi letterari, musicali ed incontri, distribuiti sul territorio materano.



Domani a Garaguso, nella sala consiliare del Comune che patrocina l’evento, a partire dalle ore 17, sarà proiettato, per la sezione ‘Schermi Lucani-cinema e legalità’, il film “Un giorno della vita” seguito da un concerto con le musiche della colonna sonora della pellicola, eseguito dal maestro Paolo Vivaldi.



“Un giorno della vita”, la pellicola è stata interamente girata in Basilicata tra Melfi, Barile, Forenza e Rionero in Vulture. Il film narra la storia di Salvatore, interpretato da Matteo Basso, che finisce a 12 anni in riformatorio a causa della sua divorante passione per il cinema. Una passione che lo spinge a raggiungere ogni giorno in bicicletta, insieme agli amici Alessio e Caterina, il paese vicino al suo per poter assistere ai film di una saletta di terza visione. Salvatore affronta quotidianamente l'ostilità di suo padre, un contadino che vede come fumo negli occhi la passione del figlio. A mettere nei guai il giovane protagonista, l'annuncio della vendita di un vecchio proiettore 16 mm che fa maturare in lui l’idea di creare un piccolo cinema.

Tra gli interpreti del film anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta ed Alessandro Haber.



L’edizione 2022 di “Percorsi culturali Italiani”, inaugurata con il concerto ad Irsina di Ambrogio Sparagna, proseguirà con eventi in programmazione fino al prossimo mese di novembre.