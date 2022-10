Continua l’autunno ricco di successi per i lagotti del rotondese Giovanni Di Sanzo, alle prese, in questo weekend, con due raduni internazionali sullo stretto con hundler Lucilla Lampariello.

Ieri, a Reggio Calabria, in classe “Lavoro”, Ariel ha ottenuto un primo posto con giudizio eccellente con certificati C.a.c (per campionato italiano), C.a.c.i.b. (per titolo internazionale di bellezza). Inoltre, Ariel è stata designata quale migliore di razza (Bob) e la miglior femmina.

In classe “Giovani”, Chichi ha chiuso prima con giudizio Eccellente e certificato Jc.a.c., che le ha permesso di laurearsi campionessa italiana di bellezza in omologazione.

Ariel ha concesso il bis anche oggi, con un altro primo posto con giudizio eccellente con tutti i certificati. Secondo posto invece per Chichi, con riserva di Jcac comunque inutile poiché è già diventata campionessa italiana.

Prossimo appuntamento a inizio novembre a Roma, con un raduno di razza Lagotto romagnolo.





Gianfranco Aurilio

