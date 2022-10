Lunedì concerto Orchestra Sinfonica di Matera e Duni Jazz Choir 15/10/2022 Lunedì 17 ottobre, alle ore 20, presso l’Auditorium Gervasio del Conservatorio di Matera L’Orchestra Sinfonica di Matera, incontra il Jazz e lo fa con il Duni Jazz Choir coordinato da Mario Rosini, docente di Canto Jazz al Conservatorio Duni della città dei Sassi. La produzione musicale sarà integrata dagli arrangiamenti per orchestra d’archi a cura di Giacomo Desiante che coordinerà e dirigerà l’esecuzione. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera al suo interno il Comune e Provincia di Matera insieme al Conservatorio Duni e Fondazione Orchestra Lucana il 29 luglio 2022 è stata riconosciuta tra le nuove 10 Orchestre Nazionali dal Ministero della Cultura.



Il Duni Jazz Choir è una formazione musicale italiana nata nel 2015 e composta da musicisti e cantanti professionisti provenienti dalle fucine del Conservatorio“E. R. Duni” di Matera, Italia. Il coro esegue a 8 voci un repertorio di musica jazz e pop cantata in diversi stili. Che sia pop o jazz, italiano, internazionale, o musica classica, a tutti i brani è stata data un'impronta unica dagli arrangiamenti originali eseguiti con il supporto di una sezione ritmica e una sezione fiati. Alle voci di Sara Rotunno, Grazia Lombardi, Badria Razem, Annamaria Carrieri, Desirè Colangelo, Chiara Ceo, Emanuele Schiavone e Vito Giammelli. A loro si aggiungono Matteo Ruggiero alla chitarra, Nunzio Laviero al basso, Pasquale Parente alla batteria, Maurizio Lampugnani alle percussioni e Gianfranco Menzella, Giuseppe Todisco, Giuliano Teofrasto, Aldo Di Caterino, Franconco Angiulo ai fiati. L’attività concertistica del Duni Jazz Choir inizia nel 2017 in occasione della pubblicazione del primo brano, una rivisitazione del celebre brano “Quando Quando Quando” di Tony Renis, presentato sul palco del Casinò di Sanremo, e successivamente presso Casa Sanremo, in occasione della 67° edizione del Festival di Sanremo. Nel 2018 il Duni Jazz Choir prende parte al tour di concerti “Music For Love”, che li vede protagonisti a Roma, Prato e Forlì insieme al noto trombettista Fabrizio Bosso 4tet, Simona Bencini e Mario Rosini. Nel 2019 la formazione prende parte al concerto “The Heart Tour” organizzato dal WWF con il pianista Danilo Rea a Matera, capitale della cultura europea 2019. Sempre nel 2019 il coro viene invitato ad aprire il concerto del noto gruppo vocale “I Neri Per Caso” in occasione della loro unica data lucana.



I Concerti dell'Orchestra Sinfonica di Matera si realizzano grazie ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, della Provincia di Matera e del sostegno del Conservatorio Duni.







Per info e acquisto biglietti al costo di 5€



Teatro Comunale Guerrieri Piazza Vittorio Veneto, 23tel 0835334116



Cartolibreria Montemurro Via delle Beccherie, 69 tel 0835333411



Botteghino auditorium da Piazza San Francesco prima del Concerto dalle ore 19







MARIO ROSINI



Docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera dove detiene la cattedra di canto jazz, da sempre appassionato alla musica ed al canto, fin da bambino partecipa a diverse manifestazioni canore pugliesi come membro del Duo Rosini, assieme al fratello Gianni; i due partecipano al "Cantapuglia" 1976 (vincendo la manifestazione) ed al Cantagiro 1980. Fino al 1984 ha frequentato il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, studiandovi per 7 anni, prima di partire per Milano ed intraprendere la carriera da solista. Ha collaborato con artisti come Rossana Casale e Mick Goodrick. Tra gli anni ottanta e novanta ha partecipato ai tour musicali di Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Rossana Casale e Tosca. Dopo aver ottenuto un contratto con la Cafè Concerto, casa discografica fondata da Federico Monti Arduini, nel 2004 partecipa in gara al Festival di Sanremo con il brano Sei la vita mia ed arriva al secondo posto, alle spalle del vincitore Marco Masini; nella stessa kermesse sanremese arriva terzo nella classifica del Premio della Critica “Mia Martini“. Nella stagione 2007/08 è a Rai Due grazie a Michele Bovi, esperto e conoscitore dell'universo musicale italiano ed internazionale che dopo aver scoperto le capacità di creare in estemporanea, lo ha voluto nella sua rubrica Tg2 Punto.it: Rosini vi ha espresso tutto il suo estro di interprete ed arrangiatore eseguendo improvvisazioni di famosissimi brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Mario Rosini è il direttore e membro fondatore del Duni Jazz Choir, formazione corale che negli ultimi anni ha spopolato sul web e non solo, formata da 8 voci, una sezione ritmica e una sezione fiati. Dal 2008 ricopre l'incarico di Presidente della Commissione Artistica del "Premio Mia Martini".

