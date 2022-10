L’Unione europea impone limitazioni sempre più forti all’uso dei “pesticidi”, sia per la sostenibilità ambientale che per la salvaguardia della salute. Importanti documenti programmatici, come la strategia “Farm to Fork”, prevedono la riduzione del 50% dell’uso dei prodotti fitosanitari di sintesi e l’aumento delle superfici investite ad agricoltura biologica del 25% entro il 2030.



In questo contesto, la disponibilità di mezzi tecnici utilizzabili per la difesa fitosanitaria in conformità all’agricoltura biologica è in forte crescita, anche per le applicazioni in agricoltura convenzionale, secondo i principi della “difesa integrata”.



Ai prodotti fitosanitari registrati per l’agricoltura biologica, inoltre, si affiancano sempre più spesso altri prodotti (concimi, coadiuvanti, corroboranti, ecc.) le cui funzioni e definizione non sono sempre chiari e che possono generare criticità sia dal punto di vista normativo che operativo.



Di questi aspetti si discuterà con esperti nazionali nel corso del seminario “La protezione delle colture in agricoltura biologica: principi operativi, mezzi tecnici e criticità”, in programma martedì 18 ottobre 2022, alle 17.00 presso la Sala convegni CRM Agrobios dell’AASD Pantanello dell’ALSIA di Metaponto (MT).



Il seminario si terrà in modalità mista (in presenza ed in collegamento web) e rivolto ai tecnici ed agli agricoltori che operano sia in agricoltura biologica che convenzionale.



Interverranno Gianfranco Romanazzi, docente dell’Università politecnica delle marche nonché presidente dell’AIPP (Associazione italiana per la protezione delle piante) e Massimo Baruzzi, direttore tecnico di Biogard – CBC Europe, con la moderazione di Arturo Caponero, responsabile del Servizio di difesa integrata dell’ALSIA.



Concluderà i lavori Aniello Crescenzi, docente dell’Università degli studi di Basilicata e direttore dell’ALSIA.



La partecipazione fisica al seminario consentirà una maggiore interazione tra i tecnici ed i relatori ed è raccomandabile ma chi vorrà collegarsi via web, potrà farlo al seguente link di Zoom: