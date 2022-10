L’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sede Territoriale di Matera - e il Consorzio Concreto - CineParco TILT, cercano “voci” per CiAV (Cinema ad Alta Voce), progetto inclusivo per il racconto e la fruizione di opere cinematografiche ai non vedenti, ipovedenti e ai normodotati bendati!



Per lo stesso, è in corso una Call per la selezione di attori/attrici, residenti/dimoranti in Basilicata, con esperienza nello speakeraggio e/o doppiaggio e/o registrazione podcast/audiolibri



Per partecipare alla selezione inviare il proprio CV e la registrazione di un audio-provino con la lettura di un brano a scelta, tratto preferibilmente da un romanzo, che contenga sia parti narrate sia parti dialogate.



La registrazione deve avere una durata minima di 3 minuti e massima di 4 minuti (preferibile in formato .mp3 – .wav)

Inviare materiali a: centrotilt@gmail.com entro e non oltre il 10 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://bit.ly/3LUOSRq

Una produzione di, Concreto

In partnership con:Unione Ciechi e Ipovedenti – Matera

Allelammie,Lucania Sound Digital,Multietnica Officine culturali – Arci - Compagnia Teatrale l’Albero - Cofinanziato dalla Regione Basilicata- ’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione.