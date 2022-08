Torna a Rionero la quinta edizione di WINE ART, manifestazione fortemente voluta dalla locale ProLoco, dall’Amministrazione Comunale di Rionero, con il patrocinio dell’APT Basilicata per valorizzare l’oro nero del Vulture.

Dalla prima edizione l’associazione ProLoco ha coinvolto le aziende vitivinicole della zona che sin da subito hanno aderito all’iniziativa partecipando alla realizzazione dell’Enoteca dell’Aglianico, dove i visitatori potranno degustare le varie etichette che le varie aziende hanno scelto per promuovere le proprie produzioni.



La serata come per tradizione si svolgerà presso il Museo del Brigantaggio ex carcere Borbonico nella giornata di Venerdi 26 Agosto 2022 dalle ore 19,30.



Nella stessa serata oltre alle degustazioni sarà possibile cenare con il menù preparato dai cuochi di “OsteVia” e intrattenersi con l’accompagnamento di “Spostamenti” con quasimetro quintet e l’attrice Giusy Zaccagnini; oltre alla presenza di due importanti mostre offerte dall’Ente Provincia che saranno inaugurate proprio durante la manifestazione “Divino” di O. Chiaradia e “Forme di Briganti” Collettiva di Artisti con opere sia Pittoriche che scultura che resteranno presso il Museo anche nei giorni successivi. Durante la serata sarà anche possibile degustare, grazie alla sperimentazione del Bartender Vincenzo Valiante di Cocktail rigorosamente prodotti con vino Aglianico.



“Siamo ben lieti di tornare alla normalita, valorizzando il prodotto principe della nostra Città l’Aglianico, questa iniziativa da diversi anni cerca di unire in maniera raffinata, vino, arte, sperimentazioni artistiche e cucina tipica lucana, questa è la formula che questa associazione ha voluto per differenziarsi e per promuovere in un panorama variegato di manifestazione l’Aglianico, sperando che anche questa edizione riesca ad appassionare i numerosi visitatori che da diversi anni ci seguono” queste le parole del Presidente della ProLoco C. Strazza