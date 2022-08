Non si è svolto a causa del maltempo che ancora sta colpendo drammaticamente alcune zone del centro e del nord Italia, il concerto del cantautore e polistrumentista Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, atteso nella serata di giovedì 18 agosto presso il “Castello Torremare” di Metaponto all’interno del Metaponto Beach Fesival. Lo ha comunicato lo stesso cantautore in un video messaggio.

Organizzato da Associazione Krikka in collaborazione con Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e

Regione Basilicata, il Metaponto Beach Festival vede Keep on live come media partner ufficiale della manifestazione.

Nonostante l’assenza di Motta, la serata si è comunque tenuta all’insegna del cantautorato italiano, grazie alla presenza della nuova edizione del “Tenco Ascolta”, format che il festival decide di riproporre per il quarto anno consecutivo, grazie alla presenza di tre giovanissimi talenti emergenti .

Il primo ad esibirsi è stato Giulio Cantore, cantautore di origini emiliane e costruttore di chitarre, a cui si sono succeduti il giovane torinese Fusaro, e la lucana Sara Torraco.

Motta ha poi mandato un video messaggio, manifestando il suo rammarico per la sua mancata presenza alla serata del Metaponto Beach Festival.

Il Direttore Artistico e fondatore del Mataponto Beach Festival Manuel Tataranno, anche frontman della “Krikka Reggae” gruppo musicale di origine bernaldese, ha offerto al pubblico un piacevole momento di musica grazie ad un duetto con Sara Torraco.

Conduttore della serata è stato il giornalista musicale Paolo Talanca.

L’importanza di format come il “Tenco Ascolta” è storicamente necessaria offrendo la possibilità ai giovani talenti di farsi conoscere, bisogno ancora più forte dopo i due anni di pandemia che come noto, ha fermato numerosi settori, incluso quello artistico.

Inoltre, ascoltare cantautori emergenti è un esercizio di ascolto importante soprattutto in un momento in cui il gusto estetico musicale è strategicamente appannato da un mercato che segue sempre più le leggi commerciali che la ricerca e il senso artistico. Il Metaponto Beach Festival converte con la sua sola presenza e operatività, queste perigliose tendenze di mercato, con una dedizione autentica al coinvolgimento di diversi stili musicali

e alla musica d’autore.



Roberta La Guardia