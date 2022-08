Sarà un “Omaggio alla Pace” in musica, alle prime luci di Ferragosto, la 13esima edizione del “Concerto dell’aurora” a Parco Tarantini di Maratea, a partire dalle ore 5, con il Maestro Pasquale Menchise alla direzione della Kharkiv Chamber Orchestra.



«Con grande gioia ho accolto l’invito del Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, e del Presidente della Pro Loco “La Perla”, Pierfranco De Marco, a partecipare attivamente all’edizione di quest’anno di un concerto alle prime luci dell’alba che evidentemente – dichiara il M° Pasquale Menchise - a Maratea si fa non da ora, che è diventato così tanto di moda, ma quasi per tradizione, da ben tredici anni e a grandi livelli. Ho dunque riflettuto su cosa poter proporre, chi contattare tra la mia rete di relazioni internazionali. E ho subito pensato che, nel periodo così particolare e drammatico che stiamo vivendo, fosse il caso di offrire al pubblico un omaggio alla pace attraverso le note e le melodie che saranno eseguite da un’orchestra ucraina, tutta al femminile, l’Orchestra da Camera di Kharkiv. Un momento di bellezza e musica straordinaria - conclude il Maestro Menchise - all’insegna della pace».



Il “Concerto dell’aurora” è un appuntamento, anche quest’anno, fortemente voluto dal Comune di Maratea in collaborazione con la Pro Loco “La Perla” e il sostegno della Regione Basilicata, che torna e si conferma essere tra i più attesi dell’estate marateota.