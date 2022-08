Parlare di ambiente, della necessità di una programmazione che possa, finalmente, offrire alla tutela dei territori il ruolo che merita: un ruolo centrale. Il problema è che troppo spesso le organizzazioni che partono dal basso e gli stessi cittadini, si sostituiscono alle istituzioni e agli Enti chiamati ad attuare monitoraggi e controlli e, se questo da un lato promuove la partecipazione attiva, dall'altro non chiama a responsabilità il mondo istituzionale. E, al contrario, queste organizzazioni vengono considerate ''allarmiste''. Lo sa bene Cova Contro, che da anni pone una lente d'ingrandimento costante e concreta, sulla sofferenza dell'ambiente nei territori lucani. Di questo e di molto altro si è parlato a Senise, nel corso di un incontro in cui il presidente di Cova Contro, Giorgio Santoriello, ha presentato il suo libro ''Colonia Basilicata'', uscito nel 2019 ma che ha già conosciuto aggiornamenti rispetto ai nuovi studi che l'associazione attua nel territorio lucano, tra cui quello che riguarda l'invaso di Monte Cotugno proprio a Senise. L'iniziativa è stata organizzata e promossa da Rosario Marcone ed è stata anche l'occasione per ricordare Antonio La Cava, il cittadino ''combattente'', scomparso la scorsa primavera, sempre in prima linea nel denunciare i pericoli di inquinamento in Val d'Agri, ancor prima dell'avvio del processo petrolgate (attualmente in corso). L'evento si è concluso con la promessa di organizzare un ulteriore incontro operativo in cui possa essere presente anche l'amministrazione comunale di Senise oltre ad altri attori importanti del territorio, a cominciare dalle associazioni, come ha proposto il referente di Italia Nostra Domenico Totaro.