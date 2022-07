Iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più significativi dell’estate marateota, il “Premio la Perla”, atteso per domenica 24 luglio alle 21.00 al Porto turistico di Maratea.

Il “Premio La Perla” (promosso dalla Pro Loco di Maratea e patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dall’A.P.T. Basilicata, dal Comune di Maratea, dall’UNPLI Basilicata e dal GAL “La cittadella del sapere”), unisce il divertimento di una serata di grande spettacolo e di grandi ospiti, alla valorizzazione ad ampio raggio dei talenti di Maratea, della Basilicata e delle regioni limitrofe, attraverso il conferimento di menzioni speciali a realtà o personaggi meritevoli.

Momento apicale della serata sarà la consegna del “Premio La Perla”, alla presenza del Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, e del Presidente della Pro Loco di Maratea “La Perla”, Pierfranco De Marco: premio che quest’anno verrà consegnato alla giornalista lucana Tatiana Lisanti, giornalista e volto del Tg3 Rai.

Ma saranno moltissimi i personaggi che saliranno sul palco del premio, magistralmente orchestrati da Luisa Zuccaro: dai giovani volti della politica ai giornalisti con carriere a livello nazionale, dal campione di “Natural bodybuilding” al direttore della Fondazione Pro Loco Italia, a una figura di spicco nell’ambito della ricerca medica.

A rendere frizzante la serata ci penserà un altro talento marateota e noto volto televisivo, Pierpaolo Pretelli, che si esibirà insieme al maestro Claudio Di Cicco in un imperdibile show.

“Questa edizione del Premio - dichiara il Presidente della Pro Loco di Maratea, Pierfranco De Marco – è una sfida nel riuscire ad offrire ad un pubblico dalle grandi attese una serata che unisce momenti di svago legati allo sport e allo spettacolo, a quelli, invece, più delicati dedicati a tematiche importanti come l’emigrazione lucana e il mondo della comunicazione”.







ELENCO PREMIATI

• Tatiana Lisanti, giornalista Tg 3 Rai, premio “La Perla”

• Toni Iavarone, giornalista de “Il Mattino”

• Gianni Molinari, giornalista de “Il Mattino”

• Maria Soave, giornalista del Tg 1 Rai

• Mario De Pizzo, giornalista del Tg 1 Rai

• Enzo Quaratino, giornalista dell’ANSA



Menzioni speciali

• Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello e Consigliere provinciale (Menzione speciale Mario di Trani)

• Associazione SVIMAR, per l’impegno nella modernizzazione del mezzogiorno

• Josè Possidente, campione di “Natural Bodybuilding”

• Pietro Ferrari Bravo, direttore della Fondazione Pro Loco Italia

• Domenico Melillo Maglione, medico ricercatore (Menzione Speciale “Lucani nel Mondo”, promossa con il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo)