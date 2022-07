Lauria: prima nel mezzogiorno con 86 classi monitorate con Fybra 22/07/2022 Si è svolta questa mattina presso la Sala consiliare del Municipio di Lauria la conferenza stampa per mostrare alla comunità il sensore intelligente che è in grado di migliorare la qualità dell’aria nell’asilo nido, nelle scuole materne e primarie di Lauria. Presenti il Sindaco Pittella, i dirigenti scolastici Serena Trotta e Vito Carlomagno, l’assessora Caimo e il co-founder e Ceo di Fybra il dottor Gaetano Lapenta. Un progetto voluto fortemente dall’Amministrazione lauriota.

Fybra è una startup innovativa attenta a migliorare la qualità dell’aria negli spazi indoor sfruttando la ventilazione naturale e ottimizzando i sistemi di areazione, utilizza sensoristica avanzata e algoritmi predittivi e adattivi per garantire salubrità, comfort ed efficienza energetica.

Il giovane lauriota Lapenta ha spiegato come il sensore di Fybra rileva tre parametri –anidride carbonica, temperatura e umidità– e nel tempo, attraverso algoritmi predittivi e dinamici, ne “impara” l’andamento e definisce di volta in volta le soglie ideali rispettando le quali, in uno specifico ambiente, si può prevenire il deterioramento della qualità dell’aria e mantenere temperature di comfort.

“L’innovazione che oggi Gaetano, presentata qui nella sua Lauria, -le parole del Sindaco Pittella- rappresenta un’eccellenza mondiale. Un progetto straordinario che coinvolge la salute e la sicurezza innanzitutto delle alunne e degli alunni, ma grazie a questa idea tecnologica ci consente di migliorare i nostri luoghi. Serve continuare in questa direzione e far in modo che il progetto sia ampliato, nel tempo, in tutte le scuole di Lauria. Abbiamo bisogno di giovani che investono in processi tecnologici e l’invito a tutti i giovani di rendersi protagonisti di questi processi.”

Brevettato nel 2020 dall’omonima startup di Milano e già installato in numerose scuole del centro e nord Italia distribuite in circa trenta province tra Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Alto Adige e Marche. Con una semplice luce led comunica alla classe quando bisogna aprire la finestra per aerare il locale e quando la si può chiudere perché l’aria è tornata di buona qualità. In questo modo consente di aprire le finestre solo quando è necessario, garantendo a studenti e insegnanti sicurezza, comfort termico ed efficienza energetica. Una soluzione importante, in questo periodo, per evitare la diffusione dei contagi dovuta alla variante Omicron del virus Sars-Cov-2.

“I sensori realmente garantiscono –commenta l’Assessora Ester Caimo- una qualità dell'aria e ciò permette anche al mondo una maggiore efficienza energetica e un minore dispendio di calore in un momento in Italia in cui la crisi energetica è al centro del dibattito. La sicurezza, la qualità dell'aria, l’efficienza ambientale e la digitalizzazione avviate in questo progetto che è stato ideato da un lauriota, da un figlio della nostra terra, che ha speso energie e passione e che oggi ritorna qui nel suo borgo. Noi siamo orgogliosi come Lauria di essere il primo ente nel Mezzogiorno ad installare questo dispositivo”.

Lauria è il primo comune del Sud Italia ad aver creduto in questa tecnologia, installando i sensori in 86 classi distribuite in 11 scuole tra primarie, materne e asilo nido, e che in un momento delicato prepara le scuole all’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.

“L’Amministrazione comunale si è distinta -lo dichiarano i dirigenti scolastici Serena Trotta e Vito Carlomagno- nell’innovazione dotando le scuole di un dispositivo a supporto per la sicurezza dei nostri ragazzi che è fondamentale anche per i dirigenti, per i docenti e per il personale tutto della scuola e per l’intera comunità di Lauria. Avere un dispositivo così visionario che ci permetta effettivamente di poter affrontare la didattica con maggior serenità. La gestione del covid e della stessa qualità dell’aria permette di ottimizzare l'ambiente lavorativo sia del personale sia che gli alunni quindi grazie per questa opportunità”.

Fybra nasce per le scuole poi da subito è stata applicata anche in ufficio sia pubblici che privati e alla fine del percorso abbiamo sviluppato un nuovo brevetto specifico per la casa. Non è solo un rilevatore, ma la sua unicità è quella di essere una soluzione, perché si calcola esattamente quando è il momento di ventilare e quanta ventilazione sia necessaria. Il tema della qualità dell'area indoor dall’arrivo del Covid è diventato prioritario, anche se il nostro progetto è nato prima del coronavirus da una problematica reale e familiare.

“Orgoglioso ed emozionato che la mia città natia abbia creduto in un progetto che ci sta proiettando a livello internazionale – afferma Gaetano Lapenta, co-founder e Ceo di Fybra –. Il nostro sistema unisce facilità di installazione, costi contenuti e valore educativo: i dati rilevati dal dispositivo possono essere utili per la didattica scientifica, ambientale e per l’educazione civica. Fybra è una soluzione basata su dati scientifici, che permette di migliorare la qualità dell’aria, abbattere la quantità di microdroplets presenti e tutelare la salute degli studenti senza esporli inutilmente al freddo».



Come funziona Fybra?

Una luce led comunica in tempo reale la situazione con diverse colorazioni: il rosso indica la necessità di ventilare l’aula per disperdere microdroplets (veicoli di virus trasmessi per via aerea), CO2 e inquinanti, il viola un progressivo miglioramento della qualità dell’aria. Quando la luce diventa azzurra, significa che la qualità dell’aria è buona, ed è quindi possibile richiudere le finestre, evitando sprechi di calore e raffreddori.

Il sensore fisico è integrato da un avanzato sistema di monitoraggio attraverso app e dashboard proprietarie, che consente di analizzare in tempo reale la qualità dell’aria nell’aula. Un insieme di conoscenze di facile accessibilità, utili anche a fini didattici: basti pensare al valore educativo in relazione alla fisica, alle scienze ambientali e all’educazione civica.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 22/07/2022 - Melfi: commemorazione tragica morte del brigadiere dei carabinieri Cezza

Nella mattinata odierna, a Melfi, a partire dalle 10.30, presso la Villa Comunale “A. Sibilla”, nel 32° anniversario della sua scomparsa, si è svolta una solenne commemorazione in onore del Brigadiere dei Carabinieri Antonio Cezza, che, proprio nella città federiciana, perse...-->continua 22/07/2022 - Lauria: prima nel mezzogiorno con 86 classi monitorate con Fybra

Si è svolta questa mattina presso la Sala consiliare del Municipio di Lauria la conferenza stampa per mostrare alla comunità il sensore intelligente che è in grado di migliorare la qualità dell’aria nell’asilo nido, nelle scuole materne e primarie di Lauria. P...-->continua 22/07/2022 - Anzi: il 13 agosto cerimoni di premiazione del concorso di poesia 'innANZItutto'

Si svolgerà venerdì 13 agosto la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso di poesia "innANZItutto versi in vernacolo e poesia nel borgo" organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”, con il patrocinio culturale di WikiPoesia. -->continua 22/07/2022 - Basilicata in Podcast, Lorenza e i suoi Dolci in credenza

L’idea nasce durante il lockdown quando preparava torte e biscotti per amici e parenti. Poi il progetto di micro imprenditorialità domestica e oggi le consegne in e-bike



Torta di mele. Crostata di ciliegie. Ciambellone della nonna e biscotti di Natale...-->continua E NEWS